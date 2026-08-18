El ensamble Violincheli Brothers dará cuatro conciertos gratuitos en regiones de Jalisco

Los virtuosos Pablo y Alejandro Turlo conforman el ensamble. Estarán acompañados por cuatro músicos tapatíos.

Los hermanos Pablo y Alejandro Turlo, nativos de Valencia, España, quienes han transformado los sonidos del violín y el violonchelo, fusionando la música clásica, el rock, el jazz y el pop, se presentarán en cuatro conciertos gratuitos en Jalisco.

El concierto “New Emotions” de Violincheli Brothers, lo podrán vivir en Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Ajijic y Mazamitla.

Pablo Turlo (Violín) y Alejandro Turlo (Violonchelo) anunciaron que el Tour México 2026 se vivirá en Jalisco, bajo la organización de la Secretaría de Cultura del gobierno estatal, durante una rueda de prensa realizada en la biblioteca del edificio Arroniz, en el centro de Guadalajara.

Los hermanos se dieron a conocer tras ser finalistas en el programa Got Talent España en 2021 y relataron que su gusto musical va desde Johan Sebastian Bach, hasta Deep Purple o Nirvana.

Allen Vladimir Gómez, director de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura, y Manuel Castillo Sapién, jefe de Música y Arte Sonoro de la dependencia, señalaron que las presentaciones de Violincheli Brothers forman parte de las actividades para ampliar la oferta cultural en las diversas regiones de Jalisco.

La gira de los talentosos músicos de 19 y 22 años, respectivamente, se realiza con el apoyo de la Embajada de España en México y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

El repertorio que se podrá escuchar en los cuatro conciertos de “New Emotions” va desde Bach a Nirvana, con música flamenca y canciones de Alejandro Sanz.

Pablo Turlo recién llegado a Guadalajara, explicó que alternarán el violín y el violonchelo acústicos con sus versiones eléctricas, lo que permite modificar el color del concierto y acercar las cuerdas a públicos que habitualmente no asisten a funciones de música clásica.

Al ser músicos jóvenes, Pablo dijo que les interesa conectar con los públicos de adolescentes que tienen gusto por el rock o incluso el reguetón.

En sus presentaciones, los hermanos Turlo se harán acompañar de un cuarteto de músicos tapatíos integrado por piano, guitarra eléctrica, batería y bajo eléctrico.

La gira por Jalisco arrancará este jueves 20, a las 19:00 horas en el teatro José Rosas Moreno, en Lagos de Moreno.

El sábado 22 de agosto el concierto será en Puerto Vallarta, en el hotel Friendly, a las 19:00 horas.

El jueves 27 de agosto, el concierto se presentará en el Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera, en Ajijic, a las 18:30 horas.

El sábado 29 de agosto, el ensamble estará en Mazamitla, en la plaza municipal, a las 20:00 horas.

El ensamble español se presentó en Salónica, Grecia, el 15 de julio, y los días posteriores dieron conciertos en Tarragona y Valencia, desde donde recién arribaron a Guadalajara.