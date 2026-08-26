Música y fiesta en el XXXIII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería en la Perla Tapatía

Guadalajara ya vive una de sus celebraciones culturales más representativas. Desde este miércoles 26 de agosto y hasta el 6 de septiembre, la Perla Tapatía y otros municipios de Jalisco serán escenario del XXXIII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, una fiesta que lleva la música mexicana a plazas, teatros y distintos espacios de convivencia.

XXXIII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería

La edición de este año contempla más de 170 actividades, de las cuales cerca de 95 por ciento serán gratuitas, de acuerdo con la información oficial de Turismo de Jalisco.

El encuentro reúne a destacados exponentes nacionales del mariachi, entre ellos Mariachi Los Camperos de Jesús “Chuy” Guzmán, Mariachi Nuevo Tecalitlán, Mariachi Sol de América, Mariachi Internacional CHG de Gamaliel Contreras Huerta, Mariachi Internacional Jalisciense, Mariachi Alma Tapatía y Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán.

A la celebración también se suman agrupaciones internacionales provenientes de países como Croacia, Cuba, Italia, Bélgica, Chile, Francia, Argentina, Panamá, Ecuador, Colombia, Australia, Aruba, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Bolivia, Perú, Grecia e Israel.

Uno de los primeros atractivos de la programación será “La Voz del Encuentro”, certamen que busca impulsar a nuevas generaciones de intérpretes de música regional. La final está programada para este miércoles 26 de agosto a las 18:00 horas en Plaza Liberación.

Otro de los espacios que ya forma parte de la fiesta es el Pabellón Cultural, instalado en Plaza Liberación del 26 al 30 de agosto, de 16:00 a 20:00 horas. El programa contempla presentaciones de artistas y agrupaciones como Jazmín de la Rocha “La Gallera”, el ballet folclórico Pasos de México, Mariachi Infantil “Peques NT”, Omar Vega y Jerónimo Rubio con “Dos tipos de cuidado”, Mariachi Alma Tapatía, Jorge Vargas con el Mariachi Internacional Jalisciense y Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán.

XXXIII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería

De las galas al gran concierto

La agenda continuará este jueves 27 de agosto con la Gala Inaugural de Mariachi | Ídolos de México, a las 20:30 horas en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. El espectáculo rendirá homenaje a Vicente Fernández y Juan Gabriel, con la participación de Mariachi Los Camperos y Mariachi Nuevo Tecalitlán, acompañados por la Orquesta Sinfónica para la Escena.

Uno de los momentos centrales serán las Galas del Mariachi en el Teatro Degollado, programadas los días 28, 29 y 30 de agosto, así como el 2, 3 y 5 de septiembre. Las presentaciones del Teatro Degollado serán a las 20:00 horas y reunirán a los mariachis con la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ).

La OFJ contempla la participación de agrupaciones como Mariachi Nuevo Tecalitlán, Los Camperos, Sol de América, Internacional CHG e Internacional Corona, bajo la dirección del maestro invitado Enrique Radillo.

La Gala Pública, uno de los eventos más esperados por el público tapatío y los visitantes, tendrá como escenario Plaza Liberación. En ella participarán los mariachis VIP Los Camperos, Nuevo Tecalitlán, Internacional CHG, Sol de América y Corona, junto con la Orquesta Filarmónica de Jalisco. El homenaje estará dedicado a José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez y Rubén Fuentes.

La música llegará también al Auditorio Telmex el 4 de septiembre a las 21:00 horas, con el Concierto Magno, que reunirá al Mariachi Internacional CHG y la Orquesta Filarmónica de Jalisco junto a Natalia Jiménez, quien interpretará sus grandes éxitos en versión sinfónica.

La programación cerrará el 6 de septiembre en el Parque de las Niñas y los Niños (CISZ) con la presentación de Azucena la de Jalisco, una de las voces representativas de la música mexicana.

Con esta programación, el encuentro busca fortalecer la presencia de Guadalajara y Jalisco como destinos culturales y turísticos, al tiempo que mantiene al mariachi como una de las expresiones más reconocibles de la identidad mexicana. El Gobierno de Jalisco señala que el encuentro se desarrollará durante 12 días, del 26 de agosto al 6 de septiembre.

XXXIII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería

XXXIII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería

Cuándo: Desde el 26 de agosto al 6 de septiembre de 2026 .

Desde el . Dónde: Guadalajara y otros municipios de Jalisco.

Guadalajara y otros municipios de Jalisco. Actividades: Más de 170 , con alrededor de 95 por ciento gratuitas .

Más de , con alrededor de . Pabellón Cultural: Plaza Liberación, del 26 al 30 de agosto, de 16:00 a 20:00 horas.

Plaza Liberación, del 26 al 30 de agosto, de 16:00 a 20:00 horas. Gala Inaugural: 27 de agosto, 20:30 horas, Conjunto Santander de Artes Escénicas.

27 de agosto, 20:30 horas, Conjunto Santander de Artes Escénicas. Galas del Mariachi: 28, 29 y 30 de agosto; 2, 3 y 5 de septiembre, Teatro Degollado.

28, 29 y 30 de agosto; 2, 3 y 5 de septiembre, Teatro Degollado. Concierto Magno: 4 de septiembre, 21:00 horas, Auditorio Telmex.

4 de septiembre, 21:00 horas, Auditorio Telmex. Cierre: 6 de septiembre, Parque de las Niñas y los Niños (CISZ).

6 de septiembre, Parque de las Niñas y los Niños (CISZ). Información oficial: La agenda contempla conciertos, galas, actividades culturales y charrería en diferentes sedes de Jalisco.

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