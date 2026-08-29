El automóvil como legado cultural

Más que una exposición de automóviles antiguos y de colección, la quinta edición de Expo Automóviles del Mundo es toda una celebración al medio de transporte más famoso del mundo.
El 17 y 18 de octubre, dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), se darán cita miles de personas para admirar alrededor de 600 vehículos de distintas marcas, épocas y estilos. Además, dicho evento se ha posicionado como la exhibición automotriz más importante del occidente y norte de México, con miras a volverse también un referente internacional.
Cabe destacar que esta celebración en torno a uno de los inventos más trascendentales de la historia nació en 2019, con el pleno apoyo del destacado empresario y educador Antonio Leaño Reyes.
En estas 48 horas de jolgorio automotriz se tendrán diversas actividades, como subasta de memorabilia exclusiva, experiencias gastronómicas, encuentros con expertos y exhibición de colecciones privadas; claro, todo bajo un ambiente plenamente familiar.
También se contará con la participación de Mercedes-Benz Star Patria, que colocará un pabellón con toda la cronología e historia de la marca alemana, que justamente este año llega a sus cien años de vida, puesto que fue fundada por Karl Benz y Gottlieb Daimler en 1926.
Como ya es costumbre, Expo Automóviles del Mundo es un evento con causa que dona su recaudación a distintas asociaciones civiles, y su nombre ya es también un importante imán de turismo incidental para la ciudad.
Durante la rueda de prensa, ante invitados especiales, coleccionistas y medios de comunicación, se contó con la participación del presidente del Club Automóvil Antiguo de Jalisco, Carlos César Torres; la directora de Mercedes-Benz Star Patria, Yessica Vadillo Cano; el presidente de la productora IMPULMAX, Francisco Javier Name Sierra; el director general de Jalisco en la Pista, Alfonso Vidrio, y Diego Castellanos, en representación de la Dirección de Turismo de Zapopan.
PARA SABER
• Expo Automóviles del Mundo tendrá lugar el 17 y 18 de octubre, a partir de las 09:00 horas, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara. El costo del boleto es de $300 pesos por día, en entrada general, y para niños de 6 a 12 años, $100 pesos por día.
• El estacionamiento tiene un costo de $100 por automóvil por día y $50 pesos por motocicleta por día. El boleto incluye acceso al evento, así como a todas las actividades especiales y presentaciones musicales programadas durante ambas jornadas.
• Este 2026, el estado invitado es Colima; en 2025 estuvo Aguascalientes, mientras que en 2024 fue Guanajuato.
• En 2025, la asociación civil sin fines de lucro que recibió el donativo de lo recaudado por Expo Automóviles del Mundo fue Nariz Roja, que apoya de forma integral a niños, jóvenes y adultos que enfrentan el cáncer.
• En el mes de julio, el Club Automóvil Antiguo de Jalisco (CAAJ) celebró sus 32 años de vida y está conformado por 32 socios.
• Para mayor información, visitar su sitio web: https://expoautomovilesdelmundo.com.mx/