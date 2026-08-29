El automóvil como legado cultural

Más que una exposición de automóviles antiguos y de colección, la quinta edición de Expo Automóviles del Mundo es toda una celebración al medio de transporte más famoso del mundo.

La quinta edición de Expo Automóviles del Mundo

El 17 y 18 de octubre, dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), se darán cita miles de personas para admirar alrededor de 600 vehículos de distintas marcas, épocas y estilos. Además, dicho evento se ha posicionado como la exhibición automotriz más importante del occidente y norte de México, con miras a volverse también un referente internacional.

Cabe destacar que esta celebración en torno a uno de los inventos más trascendentales de la historia nació en 2019, con el pleno apoyo del destacado empresario y educador Antonio Leaño Reyes.

La quinta edición de Expo Automóviles del Mundo

En estas 48 horas de jolgorio automotriz se tendrán diversas actividades, como subasta de memorabilia exclusiva, experiencias gastronómicas, encuentros con expertos y exhibición de colecciones privadas; claro, todo bajo un ambiente plenamente familiar.

También se contará con la participación de Mercedes-Benz Star Patria, que colocará un pabellón con toda la cronología e historia de la marca alemana, que justamente este año llega a sus cien años de vida, puesto que fue fundada por Karl Benz y Gottlieb Daimler en 1926.

La quinta edición de Expo Automóviles del Mundo

Como ya es costumbre, Expo Automóviles del Mundo es un evento con causa que dona su recaudación a distintas asociaciones civiles, y su nombre ya es también un importante imán de turismo incidental para la ciudad.

Durante la rueda de prensa, ante invitados especiales, coleccionistas y medios de comunicación, se contó con la participación del presidente del Club Automóvil Antiguo de Jalisco, Carlos César Torres; la directora de Mercedes-Benz Star Patria, Yessica Vadillo Cano; el presidente de la productora IMPULMAX, Francisco Javier Name Sierra; el director general de Jalisco en la Pista, Alfonso Vidrio, y Diego Castellanos, en representación de la Dirección de Turismo de Zapopan.

La quinta edición de Expo Automóviles del Mundo

PARA SABER

• Expo Automóviles del Mundo tendrá lugar el 17 y 18 de octubre, a partir de las 09:00 horas, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara. El costo del boleto es de $300 pesos por día, en entrada general, y para niños de 6 a 12 años, $100 pesos por día.

• El estacionamiento tiene un costo de $100 por automóvil por día y $50 pesos por motocicleta por día. El boleto incluye acceso al evento, así como a todas las actividades especiales y presentaciones musicales programadas durante ambas jornadas.

• Este 2026, el estado invitado es Colima; en 2025 estuvo Aguascalientes, mientras que en 2024 fue Guanajuato.

• En 2025, la asociación civil sin fines de lucro que recibió el donativo de lo recaudado por Expo Automóviles del Mundo fue Nariz Roja, que apoya de forma integral a niños, jóvenes y adultos que enfrentan el cáncer.

• En el mes de julio, el Club Automóvil Antiguo de Jalisco (CAAJ) celebró sus 32 años de vida y está conformado por 32 socios.

• Para mayor información, visitar su sitio web: https://expoautomovilesdelmundo.com.mx/