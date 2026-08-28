“Una novela que quema, que canta, que libera. Un salto al abismo de ser, con toda la belleza y todo el dolor de lo humano…”.

Gracias a las redes sociales, tuvimos la suerte de tener noticias de Emilio Palomino, autor con más de 30 publicaciones; entre ensayos, cuentos y poemas, de forma nacional e internacional. En 2022, nos cuenta en corto, publicó “Amor, Locura y Pandemia”, su primer libro de cuentos. Al año siguiente, en 2023, sería acreedor de la beca del PECDA del Gobierno de San Luis Potosí para el desarrollo de proyectos artísticos; y, en 2024, ganó el Concurso Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadés con “La colonia”.

Emilio Palomino es autor de “Vermelha”

Inspirada en personajes y conceptos originales de Vermelha Noir / Antonio Ávalos, “Vermelha” (bajo el sello Scaptura Editorial: una Casa editorial independiente mexicana dedicada a la creación de libros interdisciplinarios que combinan la literatura, el arte visual, el diseño y la narrativa identitaria), es una novela que mezcla narrativa literaria, performance y sensibilidad contemporánea que busca explorar “La reconstrucción del yo; las relaciones familiares, el deseo y la culpa; la posibilidad de existencia más allá del dolor; y el cuerpo como campo de batalla, creación y liberación…”.

Vermelha Noir, va el dato, es artista drag de Querétaro con más de 57,000 seguidores y 7 años de carrera en diseño, creación de personajes y modelaje; ha destacado en concursos tanto a nivel nacional como internacional.

Fue participante de la primera temporada de “Drag Race México”, siendo la primera artista drag de Querétaro en un reality, llevándola a presentarse en México, Estados Unidos, Japón, Perú, y España (entre otros puntos de Latinoamérica y Europa) a través de su labor como artista, conferencista, activista y maestrx de inglés para inmigrantes en Estados Unidos.

Novela sobre la transformación de la identidad y ser una chispa en un mundo en llamas, sigue a Antonio que después de una decisión irreversible, queda atrapado en el duelo, la dependencia emocional y la sensación de vacío.

Emilio Palomino es autor de “Vermelha”

El punto de inflexión, y lo adelantamos un poco, es cuando Vermelha, una identidad de otro mundo, poderosa, sublime, casi divina entra en su vida como presencia superior y resplandeciente. Desde ese instante, Antonia ya no es solo él mismo: es un cuerpo en movimiento, una expresión viva de lo que nunca imaginó ser.

Pueden conocer más de Emilio Palomino en Instagram: (@emiliopalomino__); de Vermelha Noir (Ig: @vermelhanoir) y Scaptura Editorial (Ig: @editorial_scaptura / www.scaptura.mx / FB: Scaptura Editorial).

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