Gusto por el Lado V de Vinylmanía 2026

Mi primer disco, mío de mí, fue Ven a mi Fiesta, de Parchís, después de estar molestando a mi jefa hasta que accedió a comprármelo en Gigante.

Si en casa había discos para todos los gustos, en teoría los de Cepillín, que sonaban en cada cumpleaños, y los de Cri-Cri, que eran de los morros de la casa, tener uno de tu particular gusto era el verdadero plus.

En casa había una consola donde se tocaban los acetatos, vinilos, LP’s… De 33 o 45 RPM había por montones. Mi mamá ponía de todo y aprendimos a dormir con la consola a todo volumen.

Elvis Presley, The Beatles, Bee Gees, Boney M., Santana, María Luisa Landín, Bienvenido Granda, Fernando Fernández, Rafael Vázquez, El Pirulí, Don Chente, Rigo Tovar, Los Tropicanos, Glenn Miller, por mencionar unos pocos, fueron parte de mi soundtrack de vida.

Un día vi por primera vez a Café Tacvba y tocaron una canción que me voló la cabezota: La Última Carcajada de la Cumbancha. En cuanto pude, le pregunté a mi jefa si conocía tremendo rolón, que era de Agustín Lara.

Mi jefa sonrió, fue hacia sus discos y sacó el vinil de Agustín Lara, Sus Éxitos. Entonces me contó la historia del “Flaco de Oro”.

Y los discos se tomaron unas largas vacaciones.

Y cuando menos se lo esperaban…

¡Regresaron!

Y regresaron en grande.

Discos de vinil

Vinylmanía celebra 10 años

Vinylmanía, el encuentro dedicado a la cultura del disco de vinilo más importante de Guadalajara, celebra su décimo aniversario con una edición especial que congrega a coleccionistas, tiendas especializadas, artistas, melómanos y familias en una experiencia que combina música, arte, arquitectura y gastronomía.

Durante una década, Vinylmanía se ha consolidado como un espacio de referencia para los amantes del formato analógico, reuniendo en un mismo lugar a tiendas físicas y proyectos de venta en línea especializados en discos de vinilo. A lo largo de tres días, los asistentes podrán descubrir material único, primeras ediciones, reediciones, álbumes de colección y piezas difíciles de encontrar que abarcan prácticamente todos los géneros musicales.

Porque, seamos sinceros, hay algo especial en buscar un disco entre cientos de portadas, encontrarlo y sentir que acabas de descubrir un tesoro. Y si además está en buen estado, pues ya hasta dan ganas de abrazar al vendedor.

Como parte de esta celebración, la música está presente de manera permanente a través de una programación especial de selectores y DJs invitados que compartirán sesiones en vinilo durante todo el evento. Entre los participantes confirmados se encuentran Cheto de la Torre, Sonosfera, Bola Pirata y DJ Panchoncho, entre otros reconocidos coleccionistas y promotores de la cultura musical en la ciudad.

La sede de esta edición conmemorativa será Pal Patio, un hotel boutique ubicado en una histórica construcción que antiguamente funcionó como convento y que hoy destaca por su arquitectura y valor patrimonial dentro del Centro Histórico de Guadalajara. La colaboración adquiere un significado especial al coincidir con el tercer aniversario de Pal Patio, sumándose así a la celebración de una década de Vinylmanía.

El arte, uno de los pilares fundamentales de Vinylmanía desde sus primeras ediciones, estará representado por la exposición “Sueños y anhelos en una cajita de galletas”, del reconocido artista plástico Luis Macías. Con una trayectoria superior a 40 años y exposiciones en importantes galerías nacionales e internacionales, Macías presentará una visión personal sobre la música y algunos de sus protagonistas más influyentes, estableciendo un diálogo entre la creación visual y el universo sonoro.

Más que una feria de discos, Vinylmanía se ha convertido en un espacio de convivencia y descubrimiento cultural que promueve la apreciación de la música en formato físico, el coleccionismo y el encuentro entre distintas generaciones de aficionados.

Discos de vinil

Y quizá ahí está lo interesante: mientras unos descubrieron la música en casetes, otros en CD, otros en MP3 y ahora muchos en una plataforma que tiene prácticamente todo el catálogo mundial en el bolsillo, siempre habrá quien quiera volver a poner la aguja sobre el disco y escuchar cómo empieza a girar.

Vinylmanía es un festival itinerante nacido en Guadalajara que, desde hace diez años, promueve la cultura del vinilo mediante encuentros que integran música, coleccionismo, arte y gastronomía. Su objetivo es fortalecer la comunidad de amantes de la música en formato físico y generar espacios de convivencia alrededor de una de las expresiones culturales más influyentes de las últimas décadas.

Así que ya saben: desempolven la tornamesa, revisen esos discos que llevan años guardados y, si tienen suerte, quizá encuentren entre ellos ese álbum que creían perdido.

Porque el vinilo podrá haber pasado de moda varias veces, pero parece que nadie le avisó.

Vinylmanía 2026

28, 29 y 30 de agosto

Pal Patio, Centro Histórico de Guadalajara

Entrada libre y para toda la familia

Y recuerden seguir a Vinylmanía en todas sus redes sociales.

Hasta la próxima revolución… y que nunca falte música.