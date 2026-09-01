Mi Tren celebra 37 años con cultura en sus estaciones

Hace 37 años, el 1 de septiembre de 1989, comenzó a circular la Línea 1 del Tren Eléctrico Urbano por Guadalajara. Desde entonces, sus vagones han acompañado buena parte de la historia reciente de la ciudad: millones de viajes, traslados diarios, encuentros y rutinas que hicieron del Tren Ligero una pieza fundamental de la movilidad metropolitana.

A esta historia se sumó la Línea 3, inaugurada el 12 de septiembre de 2020, que amplió la conexión del sistema hacia Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque. Hoy, ambas líneas forman parte de la vida cotidiana de miles de personas que utilizan Mi Tren para desplazarse por el Área Metropolitana de Guadalajara.

Pero este aniversario no se quedará únicamente en los números y los años de servicio. Durante septiembre, las estaciones se convertirán en pequeños escenarios culturales con una programación que incluye exposiciones, música en vivo, baile, talleres y actividades dirigidas a diferentes públicos.

La apuesta parte de una idea sencilla: aprovechar el tiempo y los espacios del viaje para acercar expresiones artísticas a quienes quizá no tienen entre sus recorridos habituales una galería, un concierto o una actividad cultural.

Agenda cultural de SITEUR por aniversario 37

Arte entre estaciones

La Galería de Arte Estación Juárez será uno de los principales puntos de la celebración. Este 1 de septiembre abrirá la exposición “Tequila: Orgullo, Pasión y Tradición que une al Mundo”, mientras que el sábado 5 se realizará la charla “Evolución del Transporte Público”, del Grupo ExpoPlay GDL.

La programación continuará el 21 de septiembre con “Charros Art Series”.

La música también llegará a los andenes. En la Estación San Juan de Dios se presentará Freddy Torres el viernes 4, mientras que DJ Albert ofrecerá sesiones los días 10 y 24. En Estación Juárez, el pianista Omar Jiménez tocará el sábado 5 y las “Sesiones Estación” con Odin Parada se realizarán todos los viernes de septiembre.

La presencia de un piano en Juárez forma parte, además, de Piano en mi Ciudad 2026, iniciativa de Cultura Zapopan que lleva estos instrumentos a espacios públicos para que la música deje de ser algo reservado para determinados recintos y forme parte también del paisaje urbano cotidiano.

De pasajeros a participantes

La programación no se limita a espectáculos. El 17 de septiembre comenzará el Rockstar Kids Club, una escuela de música para niñas y niños que tendrá actividades en distintas estaciones.

En Plaza Universidad continuarán las clases gratuitas de baile: danzón los miércoles de 19:00 a 21:00 horas; baile folklórico los martes y jueves, en el mismo horario, y breakdance los lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas.

La intención es que quienes utilizan el Tren Ligero no sean únicamente espectadores, sino que puedan participar directamente en las actividades.

Fernando Enciso Cabral, titular de Cultura de SITEUR, resume esta transformación al señalar que una estación puede ser algo más que un lugar de paso.

“Una estación no tiene por qué ser solamente un lugar por el que pasamos; también puede ser un lugar donde algo pasa: donde escuchamos música, vemos una exposición, encontramos literatura, danza o teatro”.

Agenda cultural de SITEUR por aniversario 37

Cultura con una dimensión social

La agenda también incorpora actividades que salen del terreno estrictamente artístico. En las estaciones Ávila Camacho y Juárez, en colaboración con DIF Jalisco, DIF Zapopan, DIF Guadalajara y Adultos Mayores Independientes, personas adultas mayores emprendedoras cuentan con espacios para mostrar y vender sus productos.

A la par, en las Líneas 1 y 3 continúa la recolección de tapas plásticas en colaboración con Mi Gran Esperanza A.C., iniciativa que busca apoyar a niñas, niños y adolescentes con cáncer y promover la detección oportuna.

En la Estación Santuario se mantiene también una campaña de donación de órganos y tejidos con CETRAJAL. La atención se ofrece los martes y jueves de 19:00 a 21:00 horas, como parte de una estrategia para sensibilizar a la población ante las más de 6 mil personas que esperan un trasplante en Jalisco.

Para José Alfredo Contreras, coordinador de Eventos Culturales de SITEUR, la transformación de estos espacios tiene precisamente que ver con ampliar lo que ocurre alrededor del viaje.

“El Tren Ligero se ha convertido en mucho más que un espacio de tránsito y transporte; lo hemos transformado en un espacio de recreación, de entretenimiento, de arte, de cultura y de conocimiento”.

A 37 años de que la Línea 1 comenzó a recorrer Guadalajara, la celebración muestra otra faceta del sistema: además de mover personas de un punto a otro de la ciudad, sus estaciones buscan convertirse en lugares donde también ocurran cosas. Durante septiembre, entre un trayecto y otro, habrá música, exposiciones, baile, emprendimiento y actividades sociales esperando a los pasajeros.