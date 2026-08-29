Museo Cabañas abre convocatoria RETÍCULA, una red interinstitucional de trabajadores de museos

El Museo Cabañas impulsa RETÍCULA: Red Interinstitucional de Trabajadores y Mediadores de Museos, una nueva iniciativa que busca generar un espacio permanente de encuentro, diálogo y formación para quienes participan en la vida cotidiana de los museos y otros espacios culturales.

De acuerdo con la convocatoria, el proyecto parte de un modelo de capacitación circular, en el que el conocimiento no se concentra únicamente en una persona especialista, sino que se construye a partir del intercambio de experiencias entre quienes participan. Cada sesión combinará un módulo de trabajo entre pares con la participación de una persona invitada, con el propósito de compartir herramientas, plantear preguntas y generar nuevos saberes de manera colectiva.

La propuesta está dirigida a mediadores y mediadoras, arte educadores, estudiantes, profesores y trabajadores de museos, quienes podrán participar en un ciclo integrado por cinco módulos dedicados a temas relacionados con la museología, mediación, representación, educación, inclusión y crítica institucional. El propio Museo Cabañas plantea RETÍCULA como una red profesional que busca que las experiencias cotidianas de quienes trabajan en los museos también sean reconocidas como una fuente de conocimiento.El primer encuentro será el viernes 4 de septiembre, con el taller “La triple M: Museología, Museo y Mediación”, impartido por Miriam Barrón, artista visual y profesional de la educación y la mediación museal. Posteriormente, el 2 de octubre, Jaime Sánchez Santillanes encabezará “Narrativas en Disputa: Raza y Representación en el Espacio Museal”. La tercera sesión será el 7 de noviembre, con Mónica Amieva y el tema “La mediación entre la contra-educación y la transpedagogía”.El programa continuará el 4 de diciembre con “Multimodalidad para la inclusión. Retos y paradojas”, a cargo de Laura Bordes, directora de Educación del Museo Cabañas. El ciclo cerrará el 16 de enero de 2027 con “Entre la crítica de arte y la crítica institucional. Posiciones múltiples”, impartido por Daniel Montero, investigador, crítico de arte y curador.

Las sesiones se llevarán a cabo de 10:00 a 14:00 horas en el Museo Cabañas. La participación será gratuita, aunque estará sujeta a cupo limitado y al compromiso de participar activamente en la dinámica de aprendizaje circular. Las personas interesadas podrán registrarse mediante el formulario de inscripción disponible en las redes sociales y el sitio oficial del museo.

El Museo Cabañas mantiene dentro de su programación actividades educativas y públicas con enfoques participativos, multidisciplinarios e inclusivos, por lo que RETÍCULA amplía esta línea de trabajo hacia la formación y profesionalización de quienes desarrollan actividades de mediación y educación en los museos.

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