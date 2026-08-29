“Fenómeno vital” recupera el pulso de la pintura figurativa en Jalisco

El Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara vuelve la mirada hacia uno de los momentos de transformación de la escena artística de Jalisco con “Fenómeno vital”, una exposición que recupera el trabajo de Los Vitalistas y su propuesta para replantear el papel de la pintura figurativa.

Exposición "Fenómeno vital", en el MUSA

La muestra, inaugurada el 20 de agosto y abierta al público desde el día siguiente, puede visitarse hasta el 15 de noviembre en la Sala 1 de la planta baja del recinto universitario. El proyecto se realiza en colaboración con University of Guadalajara Foundation | USA y el Legado Grodman.

Bajo la curaduría de Talien Elizabeth Corona Ojeda, “Fenómeno vital” reúne más de una treintena de composiciones de Jorge Alzaga, Alejandro Colunga, Pepín Hernández, Ramiro Torreblanca y Luis Valsoto. A las piezas se suman una edición del Manifiesto Vitalista, fotografías y otros documentos que permiten acercarse al contexto en el que surgió este grupo de creadores.

Exposición "Fenómeno vital", en el MUSA

Más que plantear una revisión nostálgica, la exposición busca mostrar cómo estos artistas participaron en un cambio de perspectiva dentro de la pintura jalisciense. Los Vitalistas elaboraron un manifiesto con el propósito de replantear la pintura figurativa y colocar en el centro el llamado fenómeno vital: un proceso creativo relacionado con la condición humana, las emociones y las experiencias de la vida cotidiana.

“Estas creaciones trazan la línea de tiempo del tránsito a la consolidación de una propuesta visual enmarcada en la exposición ‘Los Vitalistas’ (1977). Lejos de ser una recuperación nostálgica de la tradición, ellos apostaron por una nueva figuración, capaz de dialogar con las transformaciones sociales, políticas y culturales de su época”, señaló Corona Ojeda.

Exposición "Fenómeno vital", en el MUSA

Las obras permiten observar distintas maneras de aproximarse a esa condición humana. Imaginarios, personajes metafóricos, paisajes y escenas en las que dialogan la luz y los objetos forman parte de una propuesta que busca hacer visible aquello que ocurre en el ámbito de las experiencias y emociones personales.

Uno de los aspectos que distingue al conjunto es la presencia de los rituales domésticos como fuente de inspiración. Lo cotidiano deja de ser un escenario menor para convertirse en materia de exploración artística, al tiempo que las obras se apartan de la abstracción y de la formalidad que predominaban en buena parte del panorama artístico de aquel momento.

Exposición "Fenómeno vital", en el MUSA

La mirada detrás de la exposición

Talien Elizabeth Corona Ojeda, responsable de la curaduría, cuenta con una trayectoria vinculada al estudio y difusión del arte en Jalisco. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia del Arte de Jalisco del Siglo XX y actualmente se desempeña como profesora e investigadora en el ITESO, donde desarrolla líneas de investigación relacionadas con desigualdades sociales, procesos artísticos y organizaciones de la sociedad civil.

Desde 1999 ha colaborado en la planificación de exposiciones y subastas de arte en Guadalajara y formó parte del equipo de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco. Su trabajo como curadora comenzó en 2007 y también ha participado en el diseño de proyectos destinados a obtener financiamiento artístico a nivel local, nacional e internacional. Entre 2007 y 2008 dirigió la Galería 666.

Exposición "Fenómeno vital", en el MUSA

Con “Fenómeno vital”, su trabajo curatorial propone acercarse a Los Vitalistas desde sus obras y archivos, pero también desde el contexto cultural en el que desarrollaron su propuesta. Así, el MUSA convierte la exposición en una oportunidad para revisar cómo la pintura jalisciense encontró nuevas formas de hablar de la vida cotidiana, la imaginación y la experiencia humana.

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