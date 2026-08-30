¿Quieres escribir obras de teatro? ven al taller de Dramaturgia en SOGEM

La escuela de la Sociedad de Escritores de México (SOGEM) Guadalajara iniciará el próximo 3 de septiembre su taller de Dramaturgia, que será impartido por Jorge Antonio Fábregas Menéndez, quien tiene gran trayectoria y una serie de reconocimientos en ese género literario, consistente en la creación de obras que incluyen personajes, acciones y diálogos para ser puestos en escena en un teatro.

El taller de Dramaturgia se realizará todos los jueves a las 11:00 de la mañana y su modalidad es presencial.

Jorge Antonio Fábregas es un dramaturgo, narrador y periodista cultural nacido en Zapopan, Jalisco, en 1968. Entre su trayectoria y reconocimientos destaca el Premio Nacional de Dramaturgia Fernando Sánchez Mayáns 2008, que obtuvo por su obra “Viaje de tres”.

También fue distinguido con el Premio Internacional Invenciones 2015, en la categoría de novela juvenil por su obra “La grieta”.

Fue seleccionado como miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (FONCA) en septiembre de 2021.

También cuenta con más de una decena de libros publicados en géneros que van desde el texto teatral hasta la narrativa infantil y juvenil y ha escrito guiones para cine, radio y televisión.

Ha tenido participación en antologías como la titulada “Dramaturgia jalisciense contemporánea”.

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QUÉ: Taller de Dramaturgia

CUANDO: Jueves a las 11:00 am

IMPARTE: Jorge Fábregas

INFORMES E INSCRIPCIONES: Sogem Guadalajara

Avenida Agustín Yáñez 2839, muy cerca de la Glorieta de La Minerva

teléfono 33 3616 3763

WhatsApp 33 2168 6126

O en las instalaciones de la escuela: de lunes a viernes.