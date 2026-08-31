Gioconda Belli gana el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026

La poeta, novelista y ensayista nicaragüense Gioconda Belli fue elegida como ganadora del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026, uno de los principales reconocimientos literarios de América Latina, que será entregado durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

El jurado, integrado por destacadas voces de la literatura como Alain Mabanckou, Carmen Alemany y Sabina Longhitano, entre otras, reconoció la trayectoria y la propuesta literaria de Belli, cuya obra ha explorado temas como la identidad, la libertad, el cuerpo femenino, el deseo, la maternidad, la política y la condición de las mujeres.

Al anunciar el fallo, el jurado destacó que la escritura de la autora nicaragüense constituye una “expresión directa y cotidiana, que ha revitalizado la poética del cuerpo, el deseo y el goce femenino”.

El reconocimiento se suma a una trayectoria literaria desarrollada a lo largo de varias décadas, en la que Belli ha transitado por la poesía, la narrativa y el ensayo, con una obra marcada tanto por la exploración de la experiencia femenina como por la reflexión política y social.

Entre sus novelas más reconocidas se encuentra La mujer habitada, publicada en 1988 y considerada su primera incursión en la narrativa. La novela alcanzó éxito internacional y entrelaza la historia de una mujer contemporánea con la lucha indígena y la resistencia frente a una dictadura, uno de los temas políticos que han atravesado la obra de la autora.

Dos años después publicó Sofía de los presagios (1990), novela centrada en la libertad y la búsqueda de identidad a través de la historia de una mujer marcada por su origen y por las convenciones sociales que la rodean.

En Waslala (1996), Belli incorporó elementos míticos y futuristas para construir una historia alrededor de la utopía, la supervivencia y la posibilidad de imaginar una sociedad distinta.

Su obra también ha abordado de manera directa la relación entre género y poder. En El país de las mujeres (2010), la escritora plantea una sátira política en la que las mujeres toman el control del gobierno y buscan transformar las estructuras de poder desde una perspectiva distinta.

Entre sus trabajos más recientes se encuentra Un silencio lleno de murmullos (2024), una novela de carácter más introspectivo que continúa con la exploración de algunos de los temas recurrentes de su literatura.

Con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026, la autora nicaragüense se incorpora a la lista de escritores reconocidos por este galardón, que distingue anualmente una trayectoria literaria relevante dentro de las lenguas romances.

El premio será entregado durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que este año se llevará a cabo del 28 de noviembre al 6 de diciembre en Expo Guadalajara.

En su edición de 2026, la FIL tendrá a Italia como país invitado de honor, por lo que la presencia de la literatura italiana acompañará el programa de una de las principales celebraciones literarias del mundo hispanohablante.

La elección de Belli coloca así a una de las voces más reconocibles de la literatura centroamericana contemporánea en el centro de la próxima edición de la FIL, donde recibirá oficialmente el reconocimiento por una obra que ha hecho del cuerpo, el deseo, la libertad y la experiencia femenina algunos de sus principales territorios literarios.