“El arte de la canción” llega al Ex Convento del Carmen

Las canciones también pueden convertirse en imágenes. Así lo plantea “El arte de la canción”, exposición que reúne 83 dibujos inspirados en igual número de composiciones en el Ex Convento del Carmen.

El proyecto, impulsado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, la Colección Milenio Arte y la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), reúne el trabajo de distintos artistas que llevaron las letras de las canciones al dibujo mediante grafito, carboncillo, tinta y técnicas mixtas.

Curada por Avelina Lésper, la muestra conmemora los 75 años de la SACM y propone un recorrido por emociones como el anhelo, la alegría, el temor y la aflicción. Las obras podrán visitarse hasta el 24 de enero de 2027, con entrada libre.

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