Guadalajara tendrá por segunda ocasión su Muestra de Artes Escénicas

Guadalajara volverá a convertirse en escenario para el teatro y la danza con la segunda edición de Late con las Artes Escénicas 2026, una muestra que reunirá ocho propuestas escénicas destacadas del último año y ofrecerá un total de 11 funciones con entrada libre.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno de Guadalajara, a través de la Dirección de Cultura, con el objetivo de fortalecer la escena artística local, visibilizar el trabajo de compañías y creadores de la ciudad, y acercar las artes escénicas a públicos de distintas edades.

La programación contempla propuestas dirigidas a públicos diversos, desde primera infancia, entre uno y cinco años, hasta jóvenes y adultos, con funciones que se realizarán a lo largo de este mes.

En esta edición participarán cuatro espacios culturales: el Foro LARVA y el Teatro Jaime Torres Bodet, que ya habían formado parte de la programación, así como El Venero y el Teatro María Teresa, recintos independientes que se incorporan por primera vez como sedes de la muestra.

Las ocho compañías y montajes que integran la cartelera fueron seleccionados mediante la convocatoria “Programación en Espacios Escénicos”, correspondiente al programa La Cultura LATE 2026.

Entre las actividades destaca una producción especial dedicada a Federico García Lorca, poeta, dramaturgo y una de las figuras fundamentales del teatro universal, con la que se busca recordar y acercar al público a la obra del autor español.

Todas las funciones serán gratuitas y el acceso se realizará conforme llegue el público, hasta completar el aforo de cada recinto. Por ello, las autoridades recomiendan acudir con anticipación para asegurar un lugar.

La cartelera completa, así como los detalles de cada presentación, puede consultarse en el sitio oficial de Late con las Artes Escénicas 2026.