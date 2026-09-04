Jalisco estrecha vínculos culturales con Jerez a través de música, charrería y tequila

Con música, charrería, gastronomía y tequila, Jalisco llevó a Jerez de la Frontera una muestra de la diversidad cultural del estado, como parte de la primera edición de “Vinos que son ciudades. Jerez & Tequila”, realizada del 2 al 4 de septiembre.

La agenda fue impulsada por Original Xeres en colaboración con el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Cultura, así como con organismos culturales, turísticos y empresariales de España, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre dos territorios que comparten una estrecha relación con sus productos de origen y sus tradiciones.

El programa comenzó con un acto de bienvenida en el Consejo Regulador del Jerez, donde participaron el secretario de Cultura de Jalisco, Gerardo Ascencio Rubio; el director de Original Xeres, Paco López; el presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, además de representantes de José Cuervo, Casa Sauza, “Zarzuela de ida y vuelta” y del Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán.

Muestra de Jalisco en Jerez, España (Samuel Vega)

Durante el encuentro, Ascencio Rubio destacó que la iniciativa fue resultado de la colaboración entre instituciones, creadores y empresas, y señaló que el Gobierno de Jalisco mantuvo su disposición para ampliar el intercambio cultural y generar nuevos proyectos conjuntos con Jerez.

Uno de los primeros acercamientos estuvo relacionado con la tradición ecuestre. La Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre inauguró la exposición “A caballo, entre Jalisco y Jerez”, que reunió indumentaria, arreos y piezas artesanales de Zermeño Charrería, familia dedicada a preservar las tradiciones de la charrería mexicana.

La gastronomía también fue protagonista con “Solo para tus sentidos”, una cena realizada en el restaurante La Carboná, donde los chefs Óscar Garza, de Bruna, en Guadalajara, y Javier Muñoz, de Jerez, combinaron elementos de las cocinas mexicana y gaditana. La propuesta estuvo acompañada por tequilas de alta gama y vinos de la Bodega Luis Pérez.

Muestra de Jalisco en Jerez, España (Samuel Vega)

Música y tequila para cerrar el encuentro

La música tomó el relevo en la segunda jornada con la gala “Zarzuela de ida y vuelta”, presentada en el Teatro Villamarta, donde se estableció un diálogo entre repertorios españoles y mexicanos.

La presentación tuvo dirección musical del jalisciense Allen Vladimir Gómez, al frente de la Orquesta Filarmónica de Málaga, además de la participación de Plácido Domingo y de los intérpretes Zayra Ruiz, Laura Pulido, Polo Falcón, Alejandro del Ángel y Carlos López.

El programa rindió homenaje a Plácido Domingo Ferrer y Pepita Embil, padres del reconocido tenor y figuras vinculadas con la historia de la zarzuela.

La jornada también incluyó “¡Provecho!”, un encuentro gastronómico entre Jalisco y Jerez, así como “¡Salucita!”, una cata de tequilas encabezada por Araceli Ramos, de José Cuervo, y Víctor Martínez, representante de Casa Sauza.

Las actividades permitieron poner en común las denominaciones de origen Tequila y Jerez, cuyos productos mantienen una relación histórica con sus respectivos territorios y con la preservación de conocimientos, técnicas y prácticas tradicionales.

Como parte del cierre de la agenda, el Teatro Villamarta recibió “Jalisco canta”, concierto del Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán. La agrupación, integrada para esta presentación por 13 artistas, ofreció su único concierto en España dentro de esta gira, con un repertorio dedicado a la música tradicional mexicana y a obras relacionadas con figuras como Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero y Rocío Dúrcal.

El encuentro concluyó con el Foro Jalisco-Jerez, realizado en el Coworking de Cultura y Empresa de la Cámara de Comercio de Jerez, donde representantes de los sectores cultural, empresarial, gastronómico y vitivinícola analizaron posibles proyectos de colaboración en ámbitos como la cultura, la enogastronomía y los productos con identidad territorial.

La relación entre Tequila y Jerez tiene como antecedente su hermanamiento establecido en 1982. Con esta agenda, Original Xeres retomó ese vínculo para convertirlo en un espacio de intercambio cultural, social y económico entre dos ciudades que han construido parte de su identidad alrededor de denominaciones de origen reconocidas internacionalmente.