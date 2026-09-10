Torta ahogada: el sabor que se come con las manos y el orgullo tapatío

Hay platillos que alimentan y otros que además cuentan una historia. La torta ahogada pertenece a los segundos. Guadalajara la convirtió en uno de sus grandes símbolos gastronómicos: un birote salado crujiente por fuera, relleno de carnitas y bañado en salsa de jitomate, con la opción de llevar chile de árbol Yahualica para quienes disfrutan el picante. Cebolla y limón completan el ritual. Turismo Guadalajara también la identifica como uno de los platillos más icónicos de la ciudad.

Desde 2022, cada 10 de septiembre se celebra a nivel local el Día de la Torta Ahogada, una buena excusa —como si hiciera falta— para salir a buscar una.

¿Dónde probarla? Algunas opciones con historia y estilos propios son:

Don José, el de la bicicleta. Una de las grandes leyendas de la torta ahogada tapatía. Su historia comenzó en los años sesenta, cuando Don José recorría la Calzada Independencia en bicicleta y vendía las tortas en papel estraza; después llegó la famosa bolsita. Actualmente tiene sucursales y mantiene esa forma peculiar de servirlas.

Una de las grandes leyendas de la torta ahogada tapatía. Su historia comenzó en los años sesenta, cuando Don José recorría la Calzada Independencia en bicicleta y vendía las tortas en papel estraza; después llegó la famosa bolsita. Actualmente tiene sucursales y mantiene esa forma peculiar de servirlas. Tortas Toño. Con más de tres décadas de historia, pasó de un pequeño puesto en Providencia a convertirse en una cadena con presencia en distintos puntos de la ciudad. Es una de esas opciones conocidas por varias generaciones de tapatíos.

Con más de tres décadas de historia, pasó de un pequeño puesto en Providencia a convertirse en una cadena con presencia en distintos puntos de la ciudad. Es una de esas opciones conocidas por varias generaciones de tapatíos. Las Famosas. Con presencia en distintos puntos del Área Metropolitana, ofrece desde la clásica de carnitas hasta versiones de buche, lengua, mixta, camarón y panela. También está la llamada torta loca, con aderezo de chipotle.

Con presencia en distintos puntos del Área Metropolitana, ofrece desde la clásica de carnitas hasta versiones de buche, lengua, mixta, camarón y panela. También está la llamada torta loca, con aderezo de chipotle. El Profe Jiménez. En Santa Tere, este pequeño puesto lleva alrededor de 47 años en el oficio. Además de la torta tradicional, aquí vale la pena pedir un destruido: un taco dorado quebrado al que se agrega carne, col, cebolla y salsas, con la posibilidad de sumar panela asada.

Y si después de leer esto ya se te antojó una, no hace falta esperar al 10 de septiembre. La torta ahogada se disfruta todo el año, desde los puestos de barrio hasta los negocios que se han convertido en paradas obligadas para quienes quieren probar un pedacito del sabor tapatío.

Para celebrar: el 27 de septiembre, 30 torteros participarán en una jornada en Paseo Alcalde, entre avenida Juárez y calle Morelos, donde se regalarán 25 mil tortas ahogadas, de 9:30 a 14:00 horas.

Guadalajara se come con las manos, con servilletas cerca y, si la salsa lo permite, con una sonrisa.