Manuel Enríquez, a 100 años de su nacimiento

A 100 años de su nacimiento, Ocotlán recuerda a Manuel Enríquez Salazar, uno de los compositores jaliscienses vinculados con la renovación de la música contemporánea mexicana del siglo XX, con una exposición que pone la mirada tanto en su obra como en el hombre detrás de ella.

“El hombre detrás de la vanguardia. Centenario de un Ocotlense Universal” será inaugurada este domingo 13 de septiembre en el Museo de Historia de Ocotlán (MAHO), donde permanecerá hasta diciembre con entrada libre.

La muestra reúne partituras, fotografías y materiales de archivo que permiten recorrer distintas etapas de la trayectoria de Enríquez, quien se desarrolló como compositor, violinista, pedagogo y promotor de las corrientes experimentales de la música de su época.

El recorrido también busca mostrar aspectos más personales del creador, desde su vínculo con Ocotlán hasta sus procesos de trabajo y el contexto que acompañó una carrera que llevó su propuesta musical más allá de Jalisco.

La exposición es resultado de la colaboración entre el Patronato de los Museos de Ocotlán, la doctora Susana Enríquez, viuda del compositor, y la Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart), que aportaron materiales para integrar este recorrido documental e iconográfico.

Manuel Enriquez

Manuel Enríquez nació en Ocotlán el 17 de junio de 1926. A través de esta retrospectiva, su ciudad natal recupera parte de su legado y abre una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan a uno de los creadores que apostaron por la experimentación sonora en México.