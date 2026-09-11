La joyería también puede ser arte: Art Jewelry Week en Guadalajara

Guadalajara abrió por primera vez sus puertas a Art Jewelry Week, encuentro internacional dedicado a explorar la joyería desde una perspectiva artística y contemporánea, con la participación de creadores, diseñadores, escuelas, museos y espacios culturales de México, Países Bajos, Estados Unidos, Japón y Colombia.

Conferencia “Why Jewelry is Art” en el MURA

Uno de los momentos centrales de la jornada inaugural fue la charla “Why Jewelry is Art”, impartida por el reconocido artista y joyero neerlandés Philip Sajet, quien habló sobre su manera de entender esta disciplina y sobre el proceso creativo que existe detrás de una pieza de joyería.

Para Sajet, el valor de una joya no necesariamente está relacionado con su utilidad o con la necesidad de portarla, sino con lo que puede provocar en quien la observa o la utiliza.

“La joyería no es necesaria para vivir, pero sí puede ser necesaria para sentir, expresar y transformar. Por eso, lo innecesario también puede ser esencial”.

El artista y joyero neerlandés Philip Sajet

A partir de esta idea, el artista compartió con el público parte de su visión sobre la relación entre objeto, concepto y expresión artística, planteando a la joyería como un territorio donde los materiales, las formas y el cuerpo pueden convertirse en herramientas para comunicar ideas.

La charla formó parte de una jornada que busca justamente ampliar la conversación alrededor de esta disciplina en una ciudad con una larga tradición joyera. Durante la inauguración, Paula Guzmán, cofundadora de Hard to Find y organizadora de Art Jewelry Week, destacó que Guadalajara ya cuenta con una importante identidad dentro de la producción de joyería, pero que faltaba abrir espacio para su dimensión artística.

“Guadalajara es la capital joyera de América Latina, pero creo que a esta capital joyera le faltaba una patita: que aquí se hiciera y se reconociera la joyería de arte. Y esa patita se la acabamos de poner”.

Piezas de Philip Sajet, en el MURA

Guzmán explicó que el proyecto es resultado de 13 años de trabajo dedicado a la enseñanza de la joyería y del desarrollo de Hard to Find, escuela tapatía que recientemente fue seleccionada entre las 40 mejores escuelas de joyería del mundo y presentó 13 piezas en la Pinakothek der Moderne de Múnich, Alemania.

Durante la inauguración también estuvieron presentes Carlos González, director de Cultura del Gobierno de Guadalajara; Julio César Herrera Osuna, director de Planeación, Vinculación y Desarrollo Sectorial de la Secretaría de Cultura de Jalisco; Joao Rodríguez, director del Museo Raúl Anguiano (MURA), y Oswaldo Ibarra, cofundador de Hard to Find.

González destacó que este tipo de encuentros pueden abrir nuevas posibilidades para los creadores locales, mientras que Herrera Osuna señaló la importancia de vincular la tradición joyera de Guadalajara con el arte, la cultura y la innovación.

“Tener el primer evento significa empezar, arrancar y espero que vengan muchos más, que podamos tener muchas actividades de promoción, divulgación para dar a conocer lo que los artistas y productores realizan”, señaló Herrera Osuna.

Piezas de Philip Sajet, en el MURA

La belleza llevada al límite

Como parte de la programación inaugural se presentó “At the Edge of Beauty”, exposición integrada por 27 piezas de joyería de arte que exploran distintas maneras de entender la belleza, los materiales y la relación de las piezas con el cuerpo.

La muestra propone acercarse a la joyería más allá de su función ornamental y observarla como un objeto capaz de plantear preguntas, provocar sensaciones y dialogar con otras expresiones del arte contemporáneo.

La obra puede conocerse también en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA), como parte de la programación de esta primera edición, que lleva la joyería artística a distintos espacios de la ciudad.

Piezas de Philip Sajet, en el MURA

Así, Art Jewelry Week continúa estos días con una agenda que busca sacar a la joyería de los espacios habituales y ponerla a conversar con la arquitectura, el patrimonio y la identidad tapatía, con actividades programadas en lugares como los Arcos de Guadalajara y el Panteón de Belén.

Agenda de actividades:

El viernes 11 de septiembre, a las 19:00 horas, Hard to Find será sede de Open Studio + Crítica Final, espacio donde se compartirán los resultados del workshop y se generará un diálogo sobre las obras desarrolladas.

Como cierre de la semana, el sábado 12 de septiembre, a las 19:00 horas, se presentará NAO 4 — Inner Soul en la Capilla Santa Paula del Museo Panteón de Belén, donde se llevará a cabo la clausura de esta primera edición.