“Niño del agua”: una historia que busca ser encontrada

ntre los recuerdos de la infancia, las fiestas de un pueblo y una historia familiar marcada por la ausencia, “Niño del agua” propone un viaje entre el realismo mágico y el teatro testimonial.

“Niño del agua"

La obra, escrita, dirigida y actuada por Manuel Barragán, dramaturgo originario de Abasolo, Guanajuato, sigue los recuerdos de Rey, un adolescente de 14 años que durante sus días de descanso escolar se dedica a fabricar ladrillos. A través de sus ojos aparecen las celebraciones patronales dedicadas a la Virgen de la Luz, las comidas de distintas épocas del año y las tradiciones de su comunidad.

Pero detrás de esta memoria luminosa también existe una historia dolorosa. La puesta en escena parte de una investigación documental y de una herida familiar del propio autor para acercarse a Jorge, un niño que permanece atrapado en el agua, en el fondo de un pozo, esperando que alguien lo encuentre.

“Niño del agua"

Así, entre momentos divertidos y otros más dolorosos, “Niño del agua” se convierte también en un homenaje a quienes siguen buscando a sus amigos y familiares desaparecidos. La obra busca hablar de la ausencia desde un lugar íntimo y sensible, sin dejar de lado las tradiciones, los colores y las historias que forman parte de la memoria de un pueblo.

La producción de Vaso Teatro, compañía procedente de Morelia, ha recorrido 20 estados de México y recientemente realizó una gira por El Salvador y Colombia. Además, formó parte del Festival de Monólogos Teatro a una Sola Voz 2024 y suma hasta ahora 75 funciones.

Ahora llega a Guadalajara como parte de Escenarios IMSS-Cultura 2026-2027, iniciativa impulsada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, FIDTEATROS y la Secretaría de Cultura, a través del INBAL.

“Niño del agua"

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