GIFF abre convocatorias para formar a nuevos cineastas universitarios

El Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) abrió las convocatorias para la edición 2026 de sus programas de formación dirigidos a estudiantes universitarios: el Rally Universitario y el Concurso de Documental Universitario “Identidad y Pertenencia: Rescatando las historias de Guanajuato”.

A través de Formación GIFF, el festival desarrolla durante seis meses procesos de capacitación que abarcan desde la preproducción y el rodaje hasta la exhibición de los proyectos, con talleres, asesorías y acompañamiento de profesionales de la industria cinematográfica.

El programa suma 17 años de trayectoria, 211 películas producidas, 2 mil 110 realizadores formados y 363 talleres especializados impartidos, con una producción promedio de 12 películas al año.

En el caso del Rally Universitario, que llega a su decimoctava edición, serán seleccionados seis equipos de diferentes regiones del país, integrados por 10 estudiantes cada uno, quienes desarrollarán un cortometraje de ficción.

Los participantes tendrán seis meses de preparación mediante 25 talleres, asesorías y ejercicios con especialistas. El proceso concluirá durante el GIFF, cuando cada equipo deberá rodar y editar su cortometraje en 48 horas, para posteriormente estrenarlo ante el público del festival.

De acuerdo con el GIFF, en sus 17 años de existencia el Rally Universitario ha formado a mil 190 realizadores y producido 119 películas.

Por otra parte, el concurso “Identidad y Pertenencia: Rescatando las historias de Guanajuato” llegará a su decimoséptima edición y está dirigido a estudiantes de licenciatura de universidades del estado, sin importar la carrera que cursen.

En esta convocatoria serán seleccionados seis equipos de 10 estudiantes cada uno para producir documentales centrados en las historias, identidad y realidad social de Guanajuato. Los grupos recibirán capacitación durante seis meses a través de 25 talleres especializados y acompañamiento de profesionales de la industria.

El programa registra, después de 16 años de trabajo, 92 películas producidas y 920 realizadores formados. Los documentales seleccionados serán estrenados durante la gala de inauguración de la trigésima edición del GIFF.

Las convocatorias para ambos programas permanecerán abiertas del 22 de septiembre al 17 de noviembre de 2026. Las bases pueden consultarse en el sitio oficial del festival, giff.mx, y en sus redes sociales.