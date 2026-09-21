“Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar”.

Una de las canciones más populares de Bersuit Vergarabat es “Tomo”, una mezcla de cumbia y rock que logró integrarse con naturalidad y convertirse en un éxito. También está “Sr. Cobranza”, un tema de fuerte contenido social que se convirtió en una de las canciones más reconocidas de la banda.

Gustavo Edgardo Cordera nació en Dock Sud, Buenos Aires, Argentina, el 15 de septiembre de 1961. Es cantante, intérprete, músico y compositor de rock, folclore, candombe, murga y cumbia argentina.

Fue vocalista y principal compositor de Bersuit Vergarabat desde sus inicios, en 1988, hasta su salida en 2009. Ese mismo año comenzó su carrera como solista y posteriormente encabezó su nuevo proyecto, La Caravana Mágica, en el que fusiona estilos como la cumbia, el techno y el rock.

Entre los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera se encuentra el Diploma al Mérito de los Premios Konex por su trayectoria como compositor de rock, reconocimiento que compartió en 2005 con sus excompañeros Juan Subirá y Pepe Céspedes.

Su trabajo se ha caracterizado por abordar temas sociales y cuestionar distintos aspectos de la realidad. También ha estado vinculado a causas sociales y ambientales.

Gustavo “El Pelado” Cordera y La Caravana Mágica

Un disco para viajar

— Gustavo Cordera, ¿qué podemos encontrar en este nuevo disco y con quién lo grabaste?

— En este nuevo disco hay arte, intuición, honestidad, sinceridad, poesía, sensibilidad y profundidad. Todos son adjetivos que, de alguna manera, vas a poder encontrar y sentir cuando escuches estas canciones. Es un concepto.

Son diez canciones que te llevan a viajar, a tener un viaje artístico de sensaciones. Para mí es un logro muy grande haber hecho un disco así en este momento de mi vida, después de tantos años y de haber hecho tantas canciones. Estoy feliz.

— ¿Quién produce este nuevo material?

— Es una producción entre mi compañera, Nahuel Betancourt y yo. Somos tres.

— Los músicos que te acompañan en este disco son los mismos que han estado contigo en tus presentaciones. Ya llevas varios años trabajando con ellos, ¿no?

— Estos músicos llevan muchos años conmigo. Es una banda que tiene entre 15 y 16 años: La Caravana Mágica. Algunos se fueron, otros vienen, pero el núcleo de este grupo humano se mantiene a lo largo del tiempo.

Nos trasciende a nosotros mismos. Es como un equipo de futbol, como la camiseta del Tigre o del América. Van pasando los jugadores, pero el América es el América.

La Caravana Mágica es un proyecto que se inició hace 16 años y que me tiene como fundador. Estela también es cofundadora y juntos llevamos adelante esta historia. Es una banda familiar.

Gustavo “El Pelado” Cordera y La Caravana Mágica

Cambiar la mirada, no la forma de escribir

— ¿Cambió tu manera de componer después de haber paladeado el éxito, de haber viajado tanto y de haber sido la voz de muchos latinoamericanos?

— No, la forma de escribir no. La forma de escribir siempre es la misma. A mí me baja la información, abro mi canal, sintonizo y escribo. Hago las melodías y las canciones. Lo que sí puede haber cambiado es mi mirada, y está cambiando constantemente.

Por eso estoy en un presente constante. Para poder crear, mi mirada va cambiando. El mundo en el que vivo se va enriqueciendo, amplificando y profundizando, y aparecen nuevas cosas que voy registrando.

A veces lo que registro y lo que canto sintoniza con el momento social que se está viviendo, y a veces no. A veces sintoniza años después.

Me ha pasado muchas veces. Por ejemplo, escribí “Un pacto” en 1994 y pegó en 2002; “Mi caramelo” la escribí en 1982, y “Soy mi soberano” la escribí en 2010 y terminó pegando en 2020.

A veces hay un desfase entre lo que uno hace y la recepción. Eso pasa con las obras artísticas. Las obras que no son instantáneas, que no son políticas, por decirlo de alguna manera, tienen otro recorrido.

Las canciones políticas son instantáneas. He hecho algunas con contenido social que hablan de un gobierno determinado, pero para mi forma de ver son intrascendentes, a pesar de que en su momento hayan movilizado a mucha gente. Desde el punto de vista artístico, para mí son intrascendentes.

Lo que sí es interesante es cantarlas. Esas canciones te ponen en un lugar de oposición, de representar a lo popular, a la gente, a la voz de aquellas personas que no son escuchadas. Entonces, a través de cantarlas, de alguna manera representas a la gente.

Esas canciones están bien, pero para mí es entrar en la trampa de la dualidad. ¡Viste que es la política!

La política vive de eso: el gobierno y la oposición se van alternando. El que estaba en la hegemonía pasa a la oposición y así se van alternando año tras año las mismas personas, sin que nada cambie y generando odio y descontento en la sociedad.

Entonces, si uno entra dentro de esa dinámica como músico y como artista, se está perdiendo la posibilidad de integrar, de conectar con la gente y de acompañar al ser humano que está ahí, que necesita explicar el mundo desde otro lugar.

La política es una manera precaria de explicar el mundo en el que vivimos, una manera incompleta, para mi forma de ver. Entonces sí, escribo desde un lugar más profundo, más auténtico, más genuino; no tan rutilante como lo marca la época.

“A la política no entraría”

— Si te lo ofrecieran, ¿serías parte de la política, Gustavo Cordera?

— Definitivamente no aceptaría, por ningún motivo, meterme en la política. No, no, no. Ese no es el lenguaje que manejo ni el paradigma que creo que vaya a cambiar el mundo.

La política, desde esa perspectiva, es creer que hay una persona que te puede salvar la vida, que te puede ayudar y que puede influir en tus decisiones personales, que puede tomar decisiones por vos. Eso, desde mi punto de vista humano, es un error que ya sabemos que no funciona.

Cada uno tiene que hacerse dueño de su propia vida para poder tomar las decisiones que necesita para crecer como ser humano.

No puedes entregarle tu poder a un presidente, a un intendente o a nadie, porque ya sabemos lo que sucede cuando eso pasa. Las relaciones de codependencia siempre son tóxicas y terminan haciéndoles mal a todos, incluso a los mismos políticos.

Así que mi forma de ver el mundo en este momento es artística.

Si bien el arte no tiene tanto poder en la sociedad, ni tanto prestigio ni tanto dinero, por lo menos para mí es mucho más gratificante para mi conciencia. Eso es a lo que vine al mundo: a hacer canciones.

Gustavo “El Pelado” Cordera y La Caravana Mágica

El vinilo y la tecnología

— Regresó el vinilo y muchos artistas están editando sus discos, tanto viejos como nuevos, en este formato. ¿Te sumaste a esta tendencia? ¿Te gusta esta nueva-vieja forma de apreciar la música?

— Yo no me sumo a ningún cliché, por decirlo de alguna manera. No me fanatiza la tecnología. Para mí es una herramienta y todas las herramientas son válidas cuando tienes algo que contar, cuando haces arte, cuando estás expresando algo desde tu corazón. Hay muchas formas de hacerlo.

La herramienta no hace la obra artística en sí, sino el estilo con que vos te expresas. No es mejor el vinilo que la inteligencia artificial; es otra cosa. No es ni mejor ni peor.

Ahora voy a hacer un disco de vinilo con La fuente. Lo vamos a hacer en vinilo porque me gusta el formato, no porque sea mejor obra de arte hacerlo así.

Es como pensar que una persona es mejor por tener mejor ropa o ropa más linda que otra. Eso no es verdad. No te determina la ropa que tengas puesta, como tampoco te determina la tecnología ni el formato con que hagas una obra de arte. Para mí, todas son válidas.

— Siempre es bueno tener un disco de tu artista favorito, por la portada, por las letras de las canciones y por toda la información que contenía. Uno podía detenerse a leerlo y creo que, como arte-objeto, era sensacional.

— Yo también añoro eso, pero no por el disco, sino por aquellos artistas.

Creo que la humanidad está añorando volver a tener esos artistas tan valientes que hacían cosas genuinas.

Hoy las redes sociales y la industria musical premian a los políticamente correctos y descartan lo diferente, haciéndonos creer que un peinado distinto, una ropa distinta o una forma de comportarse distinta te hace diferente.

Las obras de arte, para mí, no están en el mundo del entretenimiento. Lamentablemente, el arte fue conquistado por las empresas de entretenimiento. Entonces ahí no vas a encontrar arte; vas a encontrar distracción, entretenimiento, celebración colectiva con grandes tecnologías y multitudes.

Para eso está.

Las canciones que le hubiera gustado escribir

— ¿Cuáles son algunas de esas canciones que te hubiera gustado escribir y que te gustan mucho?

— Muchas de Queen, algunas canciones de Molotov, algunas de Café Tacvba, Spinetta, Charly García, Drexler, El Cuarteto de Nos, alguna canción de ABBA, qué sé yo, Alberto Cortez, algún bolero de Manzanero. Hay muchas canciones que he cantado así, con los ojos cerrados.

— ¿Hay algo que hayas escuchado últimamente que te haya sorprendido y te haya hecho decir: “guau”?

— No, nada. Es difícil, difícil para todos.

El poder de una canción

— Dentro de la inmediatez en la que se encuentra la juventud actualmente, con las redes sociales, ¿consideras que las canciones siguen teniendo un gran poder?

— Por supuesto que lo siguen teniendo. Siguen vibrando en un lugar. Pueden vibrar en el chakra sexual, pueden vibrar en el corazón, en el espíritu, en la intuición, en el cielo.

Pero el arte vibra en el corazón.

El entretenimiento sexual, el deseo y la pasión van al chakra sexual. El amor y la compasión van al chakra del corazón y vibran ahí. Entonces hay muchas canciones que veneran el apetito sexual y pocas que abren el corazón. Esas son las canciones eternas, las que escuchamos y nos abren el alma.

Gustavo “El Pelado” Cordera y La Caravana Mágica

El regreso a México

— ¿Cuándo nos visitas? ¿Cuándo nos presentas este material en vivo?

— Espero que muy pronto. Para eso estoy haciendo estas notas: para que la gente sepa que estamos, que disfruten el disco y que pidan, de alguna manera, que Gustavo Cordera y La Caravana Mágica vuelvan a México.

— Esa es una manera de decir presente, levantando la mano con canciones. Nosotros también esperamos que vuelvas con tu arte, con tu música y con tu alma en cada escenario, en cada concierto, como solías hacerlo y como cada vez que tienes oportunidad lo haces. ¿Algo que quieras agregar?

— Agradecimiento. Agradecimiento porque me has prestado tu tiempo para poder difundir este trabajo.

También quiero agradecer toda la historia que tengo en ese bendito país, con tanta gente hermosa, y todos esos conciertos que hemos disfrutado.

No quiero irme de este plano sin agradecerles a todos ustedes por la alegría que he tenido con ustedes.