Carmen Boullosa ofrecerá conferencia magistral en Guadalajara

La escritora mexicana Carmen Boullosa ofrecerá la conferencia magistral “Las manos de Berlín” el próximo lunes 28 de septiembre, como parte de las actividades de la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar” de la Universidad de Guadalajara.

La conferencia se llevará a cabo a las 17:30 horas en el Paraninfo Enrique Díaz de León, ubicado en avenida Juárez 975, en la colonia Centro de Guadalajara. La entrada será libre y la presentación estará a cargo de Bertha Alicia Rodríguez Rincón.

Boullosa es poeta, novelista y dramaturga. Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran los premios Xavier Villaurrutia, Liberaturpreis, Anna Seghers, de Novela Café Gijón y Rosalía de Castro, así como el Premio Literario Jorge Ibargüengoitia en 2021.

La autora también ha sido finalista del Premio Rómulo Gallegos y del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, además de haber sido becaria de la Fundación Guggenheim, el Cullman Center, la DAAD y el FONCA.

En el ámbito académico, ha impartido clases y ocupado cátedras en instituciones como las universidades de Georgetown, Columbia, San Diego State, Nueva York y la Sorbonne.

En México, Penguin Random House ha publicado los dos primeros volúmenes de la Biblioteca Carmen Boullosa, que reúnen 11 novelas y un relato de la escritora.

La conferencia forma parte de las actividades de la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar”, dedicada a promover el diálogo y la reflexión en torno a la literatura y la cultura latinoamericana.