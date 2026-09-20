Arranca con lleno total el programa Late con las artes escénicas 2026 en Guadalajara

Con lleno total en su primera función, arrancó el programa Late con las artes escénicas 2026, impulsado por el Gobierno de Guadalajara a través de la Dirección de Cultura, con una programación que durante septiembre llevará propuestas de teatro, danza y música a cuatro recintos de la ciudad.

Guadalajara LATE con las Artes Escénicas (Cortesía)

El ciclo comenzó con la puesta en escena ¡Feliz cumpleaños hermana!, del Colectivo Abismo, que se presentó en el Teatro Jaime Torres Bodet ante un aforo completo.

La obra cuenta la historia de cuatro hermanas que, aunque no son cuatrillizas, nacieron el mismo día y se reúnen para celebrar su cumpleaños. Entre recuerdos, discusiones, brindis y confesiones, las protagonistas enfrentan sus relaciones, inseguridades, deseos y frustraciones, mientras la puesta en escena aborda con humor temas relacionados con el cuerpo, la edad y los vínculos familiares.

En total, Late con las artes escénicas 2026 contempla ocho propuestas escénicas y 11 funciones de entrada libre, que se desarrollarán en el Foro LARVA y el Teatro Jaime Torres Bodet, además de El Venero y el Teatro María Teresa, dos recintos independientes que se incorporan por primera vez como sedes del programa.

Las propuestas fueron seleccionadas mediante la convocatoria Programación en Espacios Escénicos, perteneciente al programa La Cultura LATE 2026, y contemplan actividades dirigidas a distintos públicos, desde niñas y niños de primera infancia hasta jóvenes y adultos.

La programación también incluye un homenaje al escritor y dramaturgo español Federico García Lorca, así como propuestas de teatro, danza y música.

Durante el arranque del programa, Mario Silva, jefe de la Oficina Ejecutiva de Presidencia, destacó que la estrategia cultural del municipio busca ampliar la oferta artística más allá de las zonas tradicionalmente vinculadas con estas actividades.

“Tenemos más de 13,000 actividades culturales en el oriente, poniente, norte y sur de toda la ciudad de Guadalajara”, señaló.

De acuerdo con Silva, el trabajo conjunto con vecinos, colectivos independientes, organizaciones y promotores culturales ha permitido llevar actividades artísticas a distintos puntos del municipio. Añadió que estas acciones han alcanzado a más de dos millones de personas.

Por su parte, Carlos González Martínez, director de Cultura de Guadalajara, señaló que el programa responde a la instrucción de la presidenta municipal, Vero Delgadillo, de utilizar la cultura como una herramienta para fortalecer la vida comunitaria.

“La presidenta Vero Delgadillo nos dio una encomienda: hacer florecer la ciudad a través de la cultura”, sostuvo.

La cartelera continúa

Las actividades de Late con las artes escénicas 2026 continuarán durante septiembre y serán gratuitas. El acceso será conforme a la llegada del público y estará sujeto al aforo disponible en cada recinto.

En el Teatro Jaime Torres Bodet, ubicado en avenida España 2020, colonia Moderna, se presentará Cosas Raras, de Concerttante Producciones, el sábado 19 de septiembre a las 18:00 horas, con una propuesta dirigida a mayores de ocho años.

El domingo 20 de septiembre, a las 13:00 horas, llegará Nantli, de A la Deriva Teatro, una obra dirigida a niñas y niños de primera infancia, de uno a cinco años.

En El Venero, ubicado en Reforma 508A, en la Zona Centro, se presentará Pedro, el rojo, de El Venero, Colectivo Teatral, con funciones el domingo 20 de septiembre a las 18:00 horas y el lunes 21 a las 19:00 horas. La propuesta está dirigida a jóvenes y adultos.

El Teatro María Teresa, en Cruz Verde 121, recibirá Todas las cosas brillantes, de la Compañía del Teatro María Teresa, el martes 22 y jueves 24 de septiembre a las 17:00 horas. La segunda función será especial para Humanamente A.C. y Compleja-mente A.C.

Finalmente, el Foro LARVA, ubicado en Ocampo 120, tendrá cuatro propuestas. El viernes 25 de septiembre, a las 20:00 horas, se presentará MEMORIA, concierto de Jaramar Soto.

El sábado 26, a las 20:00 horas, será el turno de Lorca en el tiempo, propuesta de teatro flamenco de Dolorca Producciones, mientras que el domingo 27, a las 13:00 horas, se presentará Leonora: Bestiario del Umbral, una propuesta de danza de Fátima Saraí Zuno, Judith Preciado y Metztli Ramírez, dirigida a mayores de 10 años.

La entrada a todas las funciones será gratuita, aunque el acceso estará limitado a la capacidad de cada espacio, por lo que se recomienda llegar con anticipación.