El Día de Muertos toma las calles con el Festival de las Almas

Tal parece que, con cada año que pasa, una de las tradiciones más arraigadas y representativas de México para el mundo, el Día de Muertos, crece en efusividad y unión comunitaria. Y, ¿por qué no? Todo lo que gira en torno a los altares, catrinas y ofrendas también puede ser Al Estilo Jalisco.

Festival de las Almas 2026

Sí, el llamado Festival de las Almas 2026 llega a Jalisco con 350 actividades en 11 municipios, donde, dependiendo del entorno, se adecuarán desde espectáculos con luz, desfiles multitudinarios, festines gastronómicos y fiestas populares en plazas públicas. Lo mejor del asunto es que todos los festejos que forman parte de este nuevo festival, recién presentado por el Gobierno de Jalisco en el histórico Panteón de Belén, serán completamente gratuitos, para evitar cualquier pretexto que impida asistir.

Para dar a conocer el nacimiento del Festival de las Almas 2026, se dieron cita al pie del mausoleo central, con forma de cuadrilongo, en el también llamado Panteón de Santa Paula, diversas autoridades estatales y presidentes municipales de los municipios donde se llevarán a cabo las actividades del festival.

En la presentación estuvieron Pablo Lemus, gobernador de Jalisco; Lorena Martínez Ramírez, directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco; Mauro Garza Marín, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco, y Michelle Fridman, encargada de la Secretaría de Turismo en Jalisco.

Festival de las Almas 2026

Aunque todavía no se conoce el cartel exacto de todo el festival, durante la presentación a los medios de comunicación se adelantó que Lagos de Moreno tendrá 31 actividades, San Pedro Tlaquepaque alrededor de 80, Sayula 30 y Puerto Vallarta 28.

En Chapala se tiene pactada una actividad sobre el lago que involucrará un desfile de barcas y una intervención de primer nivel en el malecón. En Guadalajara se “cambiará” temporalmente el nombre de Plaza Guadalajara por Plaza de las Almas, donde, a partir del 30 de octubre, habrá altares monumentales y un desfile de catrinas.

Mientras tanto, en Cocula se tiene previsto que las actividades del festival giren en torno al mariachi, y en Tlajomulco habrá una serie de instalaciones que llevan por nombre Callejón de las Leyendas y Árbol de las Ánimas. Así, cada municipio tendrá su propia impronta y diversidad.

Para finalizar, y como bien dijo Michelle Fridman, “no podía, en el estado más mexicano, no existir una celebración organizada” de todo esto que los mexicanos llamamos Día de Muertos.

El programa completo se dará a conocer a través de las redes sociales tanto del Gobierno de Jalisco como de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco.

Festival de las Almas 2026 (HECTOR HERNANDEZ)