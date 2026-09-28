Impulsa Jalisco el Camino de San Máximo Confesor como ruta turística

El Gobierno de Jalisco impulsa el Camino de Peregrinos de San Máximo Confesor, un recorrido de aproximadamente 350 kilómetros que conectará Guadalajara con San Cristóbal de la Barranca a través de 14 municipios, como parte de una estrategia para ampliar la oferta turística y generar oportunidades económicas en las comunidades del interior del estado.

La iniciativa se desarrollará de 2026 a 2028, tomando como referencia el Camino de Santiago, en Galicia, España. El proyecto contempla infraestructura, servicios e información para que los visitantes puedan realizar el trayecto por etapas, con opciones de hospedaje, alimentación, orientación y actividades vinculadas con la cultura y la naturaleza.

La Secretaría de Turismo de Jalisco coordinará los trabajos con la Diócesis de Guadalajara, los municipios participantes, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), prestadores de servicios y operadores turísticos. También se prevé un hermanamiento con Santiago de Compostela para intercambiar experiencias y fortalecer la proyección internacional del recorrido.

Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, destacó que la consolidación del proyecto requerirá la coordinación entre instituciones y comunidades, debido a su potencial para atraer visitantes nacionales y extranjeros.

“Es un proyecto integral y transversal que nos une y nos involucra a todos, estamos seguros que el día de mañana también se hará referencia de Jalisco a nivel mundial; estoy seguro que este Camino es el Máximo Confesor, en algunos años, también será un gran referente”, señaló.

Por su parte, Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco, explicó que el proyecto busca llevar infraestructura, inversión, promoción, profesionalización y desarrollo comunitario a las regiones por las que atravesará, con el propósito de descentralizar los beneficios económicos del turismo.

“Este producto que viene a Jalisco, el Camino de San Máximo Confesor, no solamente pretende ser una réplica de este muy exitoso programa en España, sino que es el único que va a estar hermanado con este muy relevante programa del Camino de Santiago Compostela”, afirmó.

El recorrido pasará por Guadalajara, Cocula, San Martín Hidalgo, Ameca, Ahualulco de Mercado, Teuchitlán, Etzatlán, San Juanito de Escobedo, Magdalena, Tequila, Amatitán, El Arenal, Zapopan y San Cristóbal de la Barranca, a través de tres paisajes: Los Valles, La Sierra y La Barranca.

De acuerdo con el Gobierno estatal, los municipios que integran la ruta cuentan actualmente con 533 establecimientos de hospedaje y 26 mil 788 habitaciones, además de 2 mil 591 restaurantes, 443 centros nocturnos y bares, 381 tiendas de artesanías y 83 parques acuáticos y balnearios.

La estrategia busca incrementar la estancia de los visitantes, distribuir la derrama económica hacia distintas comunidades, crear nuevos productos turísticos y fortalecer la profesionalización de los prestadores de servicios.

El Camino también incorporará expresiones culturales de Jalisco, como la chirimía, mediante espacios de enseñanza vinculados con la Escuela de Chirimía de Tonalá en municipios como Ameca, Tequila, El Arenal y Etzatlán.

El recorrido será exclusivamente peatonal, con información sobre distancias, puntos de atención, centros de salud, características del terreno y sitios de interés. Las jornadas tendrán una extensión aproximada de 18 a 22 kilómetros y concluirán en el Monasterio de San Máximo Confesor, en San Cristóbal de la Barranca.

Javier Magdaleno Cueva, Secretario Canciller de la Arquidiócesis de Guadalajara, señaló que el proyecto tendrá una identidad propia y destacó el valor religioso del destino. Explicó que el monasterio cuenta con una imitación de la Edícula del Santo Sepulcro de Jerusalén, cuya relevancia se vincula con el segundo milenio de la Resurrección de Jesucristo en 2033.

Además, detalló que se contemplan dos alianzas estratégicas: una con el Arzobispado de Santiago de Compostela, a través de su oficina del Camino Metropolitano, y otra con la Academia Jacobea, para abordar desde una perspectiva académica el fenómeno de la peregrinación y el turismo religioso.

Antes de la apertura formal se realizará una etapa de prueba para validar los trayectos, la atención a visitantes y las condiciones de seguridad. Posteriormente se contempla la puesta en marcha, promoción y mantenimiento permanente del recorrido.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Jalisco busca consolidar el Camino de San Máximo Confesor como un corredor de peregrinación, cultura, naturaleza y desarrollo comunitario, con una estrategia orientada a ampliar los beneficios del turismo hacia las comunidades del interior del estado.