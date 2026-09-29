“Con luz, toma forma”: la arquitectura desde otra mirada

Antes de convertirse en una exposición, la obra de Álvaro Núñez Igartúa nació como una afición. Arquitecto de formación y profesión, encontró en la fotografía y en los procesos análogos una manera distinta de acercarse a algunas de las preguntas que también atraviesan su práctica arquitectónica: cómo se comportan la luz, la sombra, las masas, las texturas y la tensión dentro de un espacio.

“Con luz, toma forma”, de Álvaro Núñez Igartúa en Arsenal galería

En galería Arsenal, ese interés toma forma en “Con luz, toma forma”, una exposición en la que Núñez presenta un ensayo visual realizado mediante cianotipia y construido a partir de dos posibilidades: la luz natural y la luz artificial.

Las imágenes azules que integran la muestra llevan la arquitectura hacia otro terreno. No se trata únicamente de representar espacios, sino de trabajar con aquello que sucede dentro de ellos: la atmósfera, la profundidad, las sombras y la manera en que la luz modifica nuestra percepción.

“Esto salió a través de un hobby de experimentar, de querer jugar un poco con medios alternativos para entender aquello que nos interesa a todos los arquitectos: el comportamiento de la luz, de la sombra, de las masas, la textura, la tensión”, explica.

“Con luz, toma forma”, de Álvaro Núñez Igartúa en Arsenal galería

El proyecto parte de una inquietud relacionada directamente con su formación. Núñez decidió trasladar algunas de las herramientas con las que piensa la arquitectura hacia la fotografía, utilizando la luz como materia y no solamente como un elemento que ilumina una escena.

“Quise poder utilizar los dos medios que tenemos hoy por hoy en un mundo contemporáneo de iluminación para poder reflejar aquello que siempre me ha interesado en la fotografía: la luz, el espacio, la atención de los cuerpos y la atmósfera”, señala.

La exposición no busca presentar un resultado cerrado. Para el arquitecto, se trata de un estudio que permanece en movimiento, afectado por distintas variables que hacen que cada pieza conserve una parte del momento en que fue creada.

“Es un estudio que está en constante movimiento porque tanto la variable humana como la variable del tiempo y del ambiente hacen su trabajo con el papel”, apunta.

Así, “Con luz, toma forma” se convierte también en un ejercicio personal: una investigación que continúa modificándose a partir del tiempo, el entorno y el propio estado de ánimo de quien la produce.

“Con luz, toma forma”, de Álvaro Núñez Igartúa en Arsenal galería

El azul como territorio común

El interés de Álvaro por la fotografía comenzó hace más de una década. Primero llegó como una herramienta amateur para acercarse a la arquitectura y tratar de comprender, desde la imagen, aquello que ocurría en los espacios que fotografiaba.

Con el tiempo, la mirada se desplazó hacia el paisaje. No necesariamente hacia lugares reconocibles, sino hacia aquellos fragmentos que pueden provocar una sensación compartida, independientemente de dónde haya nacido o vivido quien los observa.

Le interesan los horizontes, los cielos y esas imágenes que parecen pertenecer a la memoria de muchas personas al mismo tiempo. En su conversación aparecen como referencias los paisajes fotográficos de Hiroshi Sugimoto y los campos de color de Mark Rothko: imágenes abstractas que no necesitan una ubicación específica para generar identificación.

“Me interesa la memoria colectiva, los paisajes que no realmente son paisajes per se, muy definidos, ni sabes dónde son, pero el horizonte de un mar o algunos cielos perdidos son lugares en donde todos nos podemos encontrar, indistinto de la cultura, indistinto del lugar”, explica.

El azul termina por convertirse en una especie de territorio común dentro de su trabajo. Pero también es resultado de una técnica concreta: la cianotipia, un procedimiento fotográfico antiguo que produce imágenes de un característico azul de Prusia.

“Con luz, toma forma”, de Álvaro Núñez Igartúa en Arsenal galería

El proceso utiliza soluciones fotosensibles que reaccionan ante la luz ultravioleta. La imagen aparece entonces a partir de la exposición y termina de fijarse durante el revelado con agua.

Para Núñez, recurrir hoy a un procedimiento análogo tiene también algo de resistencia frente a la velocidad y la precisión de los procesos digitales.

“Cualquier proceso análogo obviamente se vuelve en estos tiempos como una resistencia”, afirma.

Pero la técnica no busca una perfección absoluta. Al contrario, parte importante del ejercicio consiste en permitir que intervengan el accidente, el tiempo y las condiciones del entorno.

Ahí está una de las contradicciones que más le interesan: trabajar con una técnica que requiere controlar ciertas variables, pero al mismo tiempo aceptar que no todo puede ser controlado.

“Intento hablar de control por la técnica, pero desapegándome de la perfección”, resume.

“Con luz, toma forma”, de Álvaro Núñez Igartúa en Arsenal galería

Un paisaje construido en Arsenal

La exposición adquiere una dimensión particular en Arsenal, donde Núñez realizó una pieza específicamente para el espacio. Durante tres días trabajó en el edificio para construir una obra in situ, aprovechando las condiciones de oscuridad y luz del lugar.

El ejercicio consistió en trasladar al espacio físico una investigación que también aparece en el resto de la serie: la relación entre distintos tipos de iluminación, los tiempos de exposición y las distancias.

Para hacerlo, trabajó con una cortina y una solución fotosensible con la intención de generar determinadas líneas y formas. El resultado fue un paisaje abstracto que remite a esos horizontes y espacios naturales que forman parte de su imaginario.

“Me interesaba darle más profundidad de repente a la textura. Entré con la solución, el accidente y demás, con poco control sobre la pieza, y logré reproducir uno de esos paisajes de los que hablo cuando intento decir que es memoria colectiva”, relata.

“Con luz, toma forma”, de Álvaro Núñez Igartúa en Arsenal galería

La obra se convierte así en un punto de encuentro entre lo arquitectónico y lo fotográfico. No representa un sitio específico, pero busca activar una memoria que puede ser reconocible para quien la observa.

“No hace falta que sepas de dónde eres, sino que te vas a enfrentar con quién eres en estos paisajes”, dice.

En esa frase se encuentra una de las claves de su propuesta. La luz no solamente sirve para revelar una imagen; también funciona como una manera de provocar conciencia sobre el espacio y sobre la experiencia personal de quien se detiene frente a él.

“Cuando hablo de luz, en realidad hablo de conciencia”, apunta.

La serie que acompaña esta intervención fue realizada en su estudio de Ciudad de México, bajo condiciones más controladas. La pieza de Arsenal, en cambio, responde directamente al edificio y a las condiciones particulares del sitio y galeria, por lo que ambas partes del proyecto conservan una relación entre control y accidente.

Álvaro Núñez Igartúa en Arsenal galería

Álvaro Núñez llegó a la fotografía desde la arquitectura, pero en “Con luz, toma forma” ambas disciplinas parecen encontrarse a mitad del camino. La arquitectura aporta la mirada sobre el espacio; la fotografía, la posibilidad de capturar la luz; y la cianotipia, un proceso lento que permite que cada imagen conserve algo del tiempo en el que fue creada.

Nacido en Guadalajara, Núñez vivió en Barcelona durante tres años y posteriormente regresó a México. Actualmente radica en Ciudad de México, donde desarrolla su práctica profesional de arquitectura.

También forma parte del equipo fundador y de la mesa directiva de Foro Arquitectura (ForA), espacio dedicado a la expresión y difusión del pensamiento crítico de la arquitectura contemporánea en Guadalajara. Paralelamente, codirige Raum Visual, estudio enfocado en la representación arquitectónica.

Antes de consolidar sus proyectos actuales trabajó en estudios como Mog, LA estudio y JAM · arquitectura, donde se desempeñó como director de taller entre 2016 y 2020. En 2021 fundó Estudio Mondo y se incorporó como creativo asociado a Raum Visual. Ese mismo año comenzó a formar parte del equipo fundador y de la codirección de Foro Arquitectura.

Datos

“Con luz, toma forma”, de Álvaro Núñez Igartúa, se presenta en Arsenal, ubicado en Tomás V. Gómez 83, Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara. La exposición fue inaugurada el 26 de septiembre y permanecerá hasta diciembre.