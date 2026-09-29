La Escuela de Artes renueva sus espacios para seguir formando artistas

Desde hace 42 años, la Escuela de Artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco mantiene sus puertas abiertas para quienes encuentran en la música, la danza y las artes visuales una forma de aprender, expresarse y desarrollar su talento. Ahora, el plantel inicia una nueva etapa con una intervención integral que renovó buena parte de sus instalaciones.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de la rehabilitación de la Escuela de Artes de Jalisco

El espacio, que abrió sus puertas en 1984, concentra actualmente actividades de iniciación artística, formación especializada y estudios profesionales. Durante 2026 registra una atención acumulada de 3 mil 902 estudiantes, entre los distintos ciclos y cursos que se desarrollan a lo largo del año.

Durante la presentación de los trabajos, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó la importancia de acercar las Bellas Artes a niñas, niños y jóvenes, no solamente como una herramienta de formación artística, sino también como parte de su desarrollo personal.

El mandatario estatal señaló que disciplinas como la música, la danza, el teatro, la pintura y la escultura pueden contribuir a formar mejores seres humanos y, al mismo tiempo, convertirse en herramientas para fortalecer la convivencia y prevenir la violencia.

“Me propuse que Jalisco fuera el primer estado de la República Mexicana que, dentro de su plan escolar, contemplara nuevamente las clases de música. Empezamos ya hace un año”, explicó Lemus.

El programa de música en las escuelas, agregó, implica también mejorar los espacios educativos y dotarlos de instrumentos para que las y los estudiantes puedan desarrollar esta formación. Actualmente, informó, alrededor de 35 por ciento de las escuelas contempladas en el estado ya presentan avances en este proceso.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de la rehabilitación de la Escuela de Artes de Jalisco

Una escuela que vuelve a tomar forma

La rehabilitación de la Escuela de Artes representó una inversión de 73.4 millones de pesos, ejecutada por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL).

Los trabajos abarcaron distintos puntos del inmueble, desde aulas, biblioteca, bodegas y fachadas, hasta las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, pluviales y de voz y datos. También se restauraron aplanados de muros y bóvedas y se intervinieron puertas, ventanas y elementos de carpintería.

En los salones de Artes Plásticas se sustituyeron tarjas y muebles de acero inoxidable, mientras que las áreas destinadas a danza folclórica y clásica recibieron nuevas duelas. Las aulas de música y danza, así como la biblioteca, fueron equipadas con sistemas de aire acondicionado.

La intervención también incluyó trabajos de impermeabilización y restauración de alrededor de 10 mil metros cuadrados de azotea, además de labores en pretiles, muros y bajantes. En las bodegas se colocaron tapancos para mejorar el aprovechamiento de los espacios.

Durante el recorrido por las instalaciones renovadas, estudiantes de música y danza folclórica mostraron parte de las actividades que realizan cotidianamente en el plantel.

Lemus adelantó que la intervención no quedará solamente en la rehabilitación del inmueble, pues para el próximo año se contemplan nuevas inversiones para adquirir instrumentos musicales y mobiliario especializado para las aulas de danza, música y ballet, entre otros espacios.

“Evidentemente, esto requiere un esfuerzo enorme, porque hay que remodelar las escuelas, darles un Aula Musical y equiparlas con los instrumentos musicales correspondientes. Ya llevamos un avance aproximadamente del 35 por ciento en todo el estado”, apuntó.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de la rehabilitación de la Escuela de Artes de Jalisco

Música, danza y artes visuales

La Escuela de Artes cuenta con cerca de 140 talleres y cursos, además de la Licenciatura en Artes. Su oferta se concentra principalmente en cuatro áreas: música, danza folclórica, danza clásica y contemporánea, y artes visuales.

En música, las y los estudiantes pueden acercarse a materias como solfeo, armonía, contrapunto y canto, además de aprender instrumentos como flauta barroca, flauta dulce, arpa, guitarra, viola, violín, violonchelo y metales. La formación también contempla la participación en diferentes ensambles y agrupaciones.

La Licenciatura en Artes cuenta con cuatro áreas de especialización: Enseñanza en las Artes; Gestión, Promoción, Difusión y Comercialización del Arte; Curaduría, y Crítica en el Arte.

A esta oferta se suman diplomados, talleres libres, cursos regulares y procesos de formación especializada dirigidos a niñas, niños, jóvenes y adultos, así como a artistas que buscan fortalecer sus capacidades profesionales.

La rehabilitación permitirá además concentrar en una misma sede las actividades de la Escuela de Artes Jalisco, la Licenciatura en Artes, los programas de Educación Continua y distintos proyectos estratégicos de la Secretaría de Cultura.

Como parte de los planes para ampliar la oferta académica, también se contempla la posibilidad de establecer en Guadalajara un módulo de la Licenciatura en Música Mexicana con Orientación en Mariachi y Patrimonios Regionales.

Para Pablo Lemus, este trabajo forma parte de una apuesta más amplia por acercar el arte a las nuevas generaciones y utilizar la formación cultural como una herramienta de convivencia y desarrollo.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de la rehabilitación de la Escuela de Artes de Jalisco

La jornada de presentación contó con la presencia de Maye Villa de Lemus, Presidenta del Sistema DIF Jalisco; Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura de Jalisco; Francisco Ontiveros Balcázar, Director General de INFEJAL; Verónica Delgadillo García, Presidenta Municipal de Guadalajara; estudiantes y familias.

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