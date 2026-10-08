“Piel de la urbe”: un diálogo fotográfico entre México y Colombia

Las calles también cuentan historias. En sus fachadas, banquetas, espacios públicos y rincones cotidianos quedan registradas las huellas de quienes habitan y transforman una ciudad.

“Piel de la Urbe: Binomio México–Colombia”

Desde esa mirada surge “Piel de la Urbe: Binomio México–Colombia”, una exposición colectiva de fotografía documental que propone un encuentro visual entre dos geografías latinoamericanas a partir de aquello que comparten.

La muestra reúne fotografías que observan la vida urbana más allá de sus grandes edificios y espacios emblemáticos. Vendedores ambulantes, fachadas marcadas por el paso del tiempo, lugares de encuentro y recorridos cotidianos forman parte de un conjunto de imágenes que pone atención en las personas y en las maneras en que construyen comunidad desde el espacio que habitan.

“Piel de la Urbe: Binomio México–Colombia” (David Garcia 999)

Más que establecer una comparación entre México y Colombia, el proyecto busca encontrar coincidencias. Las imágenes plantean un diálogo alrededor de la memoria, la identidad, las transformaciones de los barrios y las distintas formas de apropiarse del espacio público. Así, la fotografía funciona como un punto de encuentro entre dos contextos que, pese a sus diferencias, comparten experiencias urbanas.

“Piel de la Urbe: Binomio México–Colombia”

La exposición reúne el trabajo de fotógrafos con distintas perspectivas y procedencias. Sus imágenes construyen una especie de territorio común en el que las fronteras geográficas pierden importancia para dar paso a temas compartidos: la memoria que permanece en una pared, la actividad de una calle, la presencia de quienes recorren un barrio o las modificaciones que el tiempo deja sobre una ciudad.

El proyecto ya ha tenido presencia en distintos espacios culturales de Colombia y ahora inicia una nueva etapa en Jalisco. Su llegada a México contempla una primera presentación en el Centro Cultural El Refugio, en Tlaquepaque, para posteriormente trasladarse a Galería Sepia, en Guadalajara.

“Piel de la Urbe: Binomio México–Colombia”

La propuesta invita al público a recorrer estas imágenes sin buscar necesariamente una respuesta sobre cuál ciudad se parece más a la otra. La intención es detenerse en esos detalles que suelen pasar inadvertidos y reconocer cómo los espacios cotidianos también guardan afectos, ausencias, resistencias y recuerdos.

En ese recorrido, “Piel de la Urbe” plantea que una ciudad no está construida solamente de concreto, arquitectura y calles, sino también de las historias de quienes la recorren. La exposición convierte esas experiencias en un diálogo fotográfico entre México y Colombia.

“Piel de la Urbe: Binomio México–Colombia”

Datos