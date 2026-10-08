“Piel de la urbe”: un diálogo fotográfico entre México y Colombia

Las calles también cuentan historias. En sus fachadas, banquetas, espacios públicos y rincones cotidianos quedan registradas las huellas de quienes habitan y transforman una ciudad.
Desde esa mirada surge “Piel de la Urbe: Binomio México–Colombia”, una exposición colectiva de fotografía documental que propone un encuentro visual entre dos geografías latinoamericanas a partir de aquello que comparten.
La muestra reúne fotografías que observan la vida urbana más allá de sus grandes edificios y espacios emblemáticos. Vendedores ambulantes, fachadas marcadas por el paso del tiempo, lugares de encuentro y recorridos cotidianos forman parte de un conjunto de imágenes que pone atención en las personas y en las maneras en que construyen comunidad desde el espacio que habitan.
Más que establecer una comparación entre México y Colombia, el proyecto busca encontrar coincidencias. Las imágenes plantean un diálogo alrededor de la memoria, la identidad, las transformaciones de los barrios y las distintas formas de apropiarse del espacio público. Así, la fotografía funciona como un punto de encuentro entre dos contextos que, pese a sus diferencias, comparten experiencias urbanas.
La exposición reúne el trabajo de fotógrafos con distintas perspectivas y procedencias. Sus imágenes construyen una especie de territorio común en el que las fronteras geográficas pierden importancia para dar paso a temas compartidos: la memoria que permanece en una pared, la actividad de una calle, la presencia de quienes recorren un barrio o las modificaciones que el tiempo deja sobre una ciudad.
El proyecto ya ha tenido presencia en distintos espacios culturales de Colombia y ahora inicia una nueva etapa en Jalisco. Su llegada a México contempla una primera presentación en el Centro Cultural El Refugio, en Tlaquepaque, para posteriormente trasladarse a Galería Sepia, en Guadalajara.
La propuesta invita al público a recorrer estas imágenes sin buscar necesariamente una respuesta sobre cuál ciudad se parece más a la otra. La intención es detenerse en esos detalles que suelen pasar inadvertidos y reconocer cómo los espacios cotidianos también guardan afectos, ausencias, resistencias y recuerdos.
En ese recorrido, “Piel de la Urbe” plantea que una ciudad no está construida solamente de concreto, arquitectura y calles, sino también de las historias de quienes la recorren. La exposición convierte esas experiencias en un diálogo fotográfico entre México y Colombia.
Datos
- Exposición: Piel de la Urbe: Binomio México–Colombia
- Participan: 21 fotógrafos
- Primera sede en México: Centro Cultural El Refugio, Tlaquepaque, Jalisco
- Fecha: 9 al 17 de octubre de 2026
- Segunda sede: Galería Sepia, Guadalajara, Jalisco
- Fecha: 26 de noviembre al 19 de diciembre de 2026
- Fotógrafos participantes: Alejandra Contreras, Anghello Gil, Daniel Quirarte, David Chacón, Diana Ortega, Diego Garibay, Francisco Méndez, Hernán Piedra, Isabella Corredor, José Rivera, Laura Vizcarra, Lauren Corredor, Ludwing Acero, Maly Mally, Manuel Alvarado, Mario Knigth, Rafael Sotomayor, Sabro Site, Selva en llamas, Sol Avilés y Tania Sandoval.
- Antecedentes: La exposición se ha presentado en Casa del Río, en Girardot; el Círculo Colombiano de Artistas, en Bogotá, y el Museo de la Universidad Militar Nueva Granada.