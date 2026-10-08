“Digger”: Perfora o muere, una película espectacular y genialmente incomoda

El cineasta ganador del Premio de la Academia, Alejandro G. Iñárritu, regresa con su película original “DIGGER”, protagonizada por Tom Cruise en el papel principal. El hombre más poderoso del mundo se embarca en una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado lo destruya todo.

“Digger"

La trama comienza así: Curtis Markson es el actor protagonista de “Fossil Fools”, una obra de teatro satírica centrada en la figura histórica de Digger Rockwell. Durante los ensayos previos al estreno, Curtis se entera de que su hija viajaba en un avión procedente de Jamaica que desapareció tras cruzarse con un huracán. Kenny, el productor de la obra, se ofrece a localizar el teléfono de la hija de Curtis utilizando su red privada de inteligencia.

En “Fossil Fools”, Digger Rockwell aparece representado como un magnate petrolero de edad avanzada que colabora con el presidente estadounidense Compson; este último permitió a Rockwell United extraer petróleo en Alaska y Groenlandia. Tras ignorar reiteradamente la presencia de metano bajo el yacimiento de Groenlandia, Digger recibe noticias de una explosión que ha puesto una plataforma de hielo gigante en rumbo de colisión hacia Europa.

“Digger"

El doctor Nirav Ganesh, jefe de seguridad medioambiental, advierte que, si la plataforma choca contra la costa de Noruega en tres días, provocará enormes maremotos en el mar del Norte. Sin embargo, Compson y Digger deciden ocultar la información, pensando que la plataforma derivará hacia el Atlántico y terminará por derretirse.

Tras la colisión, que inunda importantes ciudades europeas, Estados Unidos y Rockwell United son citados a una audiencia en el Parlamento Europeo. El vicepresidente Eddie acude en representación de Compson, quien está siendo operado de cáncer de colon —¿suena a disparate? ¡Claro que lo es!—. Eddie promete que Estados Unidos apoyará a Europa, mientras que Digger argumenta que ni él ni su empresa pueden ser culpados por la voracidad mundial de petróleo.

“Digger"

Al finalizar la audiencia, Ganesh informa a Digger de que otra plataforma de hielo, aún mayor, se ha desprendido de un glaciar ruso y se dirige hacia Alaska.

Digger y Ganesh comunican la noticia a Compson, quien se encuentra en fase de recuperación. El presidente, presa del delirio, desea lanzar un ataque nuclear contra China. Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto sugiere utilizar armas nucleares para destruir la nueva plataforma de hielo, a pesar de las objeciones de Ganesh, quien advierte que la explosión solo fragmentará el hielo en numerosos bloques, sin frenar su avance.

“Digger"

Compson autoriza públicamente la destrucción, pero las cosas simplemente parecen complicarse cada vez más. Definitivamente, una historia irreverente y con todo el estilo del director.

Hablar de Alejandro González Iñárritu es hablar de cine de autor, de un director con una trayectoria sólida y un estilo muy marcado; alguien que apuesta por historias originales y nada convencionales. Es también un cineasta que sabe lo que quiere y rodearse de los artistas y creativos adecuados, tal como queda de manifiesto en esta producción.

“Digger"

Cruise protagoniza junto al ganador del Oscar Riz Ahmed, John Goodman, la nominada al Oscar Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y el nominado al Oscar Jesse Plemons.

Iñárritu dirigió a partir de un guion suyo y de los ganadores del Oscar Alexander Dinelaris y Nicolás Giacobone, además de Sabina Berman. La historia es de Berman, Iñárritu y Jez Butterworth.

“Digger"

Junto a Iñárritu, detrás de la cámara participan colaboradores anteriores como el director de fotografía ganador del Oscar, el célebre Emmanuel Lubezki; los editores Conor O’Neill y el ganador del Oscar Stephen Mirrione; la diseñadora de vestuario nominada al Oscar, Jacqueline West; el diseñador de maquillaje y peluquería ganador del Oscar, Alessandro Bertolazzi; y la directora de casting nominada al Oscar, Francine Maisler.

El equipo creativo también incluye al diseñador de producción ganador del Oscar, Dennis Gassner; al diseñador de producción Richard Johnson; al diseñador de maquillaje protésico ganador del Oscar, Kazu Hiro, y al compositor Cosmo Sheldrake.

Warner Bros. Pictures presenta una producción de Legendary Pictures, una película de Alejandro G. Iñárritu, “DIGGER”, filmada completamente en VistaVision y estrenada en cines e IMAX.

“Digger"

Tom Cruise está genial en el papel principal. No es la primera vez que el actor se aleja del arquetipo del héroe de acción para mostrarnos algo completamente distinto. Diría que es grato verlo fuera de su zona de confort, pero quizá esa sea precisamente una de las virtudes del mítico actor: es un intérprete todo terreno que parece no tener una zona de confort definida y siempre logra lucirse en el papel que le toque.

Ya lo hemos visto desde una presentación especial en “Austin Powers: El espía seductor” (2002) hasta un hombre atribulado en “Sentencia previa” (2002). Aquí lo veremos como un hombre entrado en años, extravagante y grotescamente pintoresco.

Una observación: el tráiler muestra la película como una comedia y no lo es, al menos no en la forma convencional de gags y humor de pastelazo, de esos que resultan digeribles a la primera. La narrativa está muy marcada por el estilo del director y apuesta por un humor mucho más peculiar, incómodo y absurdo.

Las imágenes del “Chivo” Lubezki son simplemente geniales: un concierto de orden, color y simetría. El simple hecho de contemplar este espectáculo visual bien vale el boleto.

“Digger"

Recomendable para los cinéfilos, especialmente para los fans del trabajo de Iñárritu y de las historias interesantes que salen de lo común.

¡Nos vemos en el cine!

DATO

Los invito a checar mi Facebook: CINÉFILO HD y COMICTLÁN TV, donde platico sobre cine de superhéroes y de culto, además de tener promociones con obsequios.