El Círculo: amistad, poder y corrupción en el thriller mexicano que sacude Netflix

. Foto: Netflix

Netflix apuesta por el suspenso mexicano con El Círculo, una serie de ocho episodios que adapta la novela Los Corruptores, del periodista y escritor Jorge Zepeda Patterson. La producción combina intriga política, amistades de larga data y oscuros intereses de poder para construir una trama que mantiene la tensión de principio a fin.

La historia arranca cuando Tomás, interpretado por Michel Brown, difunde en redes sociales un video clandestino relacionado con el asesinato de la actriz Pamela Dosantos. Lo que parece una revelación periodística termina desencadenando una cadena de acontecimientos que involucra a las más altas esferas del poder, poniendo en riesgo la vida de quienes conocen la verdad.

Cuatro amigos atrapados por el pasado

En el centro del relato se encuentra un grupo de amigos unido desde la infancia: Tomás (Michel Brown), Amelia (Zuria Vega), Jaime (Osvaldo Benavides) y Mario (Raúl Briones). La aparición del video rompe un pacto de silencio que los había mantenido unidos durante años y los obliga a enfrentar secretos, ambiciones y conflictos que creían superados.

Uno de los mayores aciertos de la serie es precisamente la construcción de estas relaciones. Más allá del thriller político, El Círculo explora la complejidad de la amistad y cómo los vínculos personales pueden quebrarse cuando chocan con la corrupción, la lealtad y la búsqueda de la verdad.

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Amelia, una voz femenina en un entorno dominado por hombres

El personaje de Amelia aporta una perspectiva relevante dentro de una trama marcada por estructuras de poder tradicionalmente masculinas. Zuria Vega interpreta a una mujer que debe abrirse paso en espacios donde predominan el machismo y la influencia política, convirtiéndose en una figura clave para el desarrollo de la historia.

Su participación fortalece el equilibrio de la narrativa y añade una dimensión contemporánea a los conflictos que enfrenta el grupo protagonista.

De la denuncia política al suspenso televisivo

Aunque está inspirada en una novela con una fuerte carga de crítica política, la adaptación televisiva toma un camino distinto. Bajo la dirección de Alejandro Lozano y Bernardo de la Rosa, y con la producción de Lemon Studios, la serie prioriza el suspenso y las relaciones humanas sobre la denuncia partidista.

El resultado es un thriller coral donde la corrupción funciona como telón de fondo, mientras el verdadero motor de la trama son las decisiones de los protagonistas y las consecuencias de sus actos.

¿Vale la pena verla?

El Círculo ofrece una combinación efectiva de misterio, drama y tensión política. Su narrativa ágil, el sólido trabajo de un elenco encabezado por Zuria Vega, Michel Brown, Osvaldo Benavides y Raúl Briones, así como su capacidad para explorar los límites entre la amistad y la traición, la convierten en una de las apuestas mexicanas más atractivas de Netflix.

Con ocho capítulos de entre 45 y 50 minutos, la serie está diseñada para el maratón y mantiene el interés gracias a una trama que entrelaza secretos, corrupción y poder en cada episodio.

LOS DATOS

Serie: El Círculo

Plataforma: Netflix

Género: Suspenso y thriller político

Episodios: 8

Duración: 45 a 50 minutos por capítulo

Elenco principal: Zuria Vega, Michel Brown, Osvaldo Benavides y Raúl Briones

Estreno: 7 de octubre

Basada en: Los Corruptores, de Jorge Zepeda Patterson.