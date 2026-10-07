Develan ‘Tú y las Nubes’, última escultura de Fernando González Gortázar

La ciudad de Guadalajara sumó una nueva pieza a su paisaje urbano con la develación de Tú y las Nubes, la última escultura diseñada en vida por el arquitecto, escultor y escritor Fernando González Gortázar, quien convirtió los espacios públicos en parte fundamental de su propuesta artística.

La obra, realizada en 2017 y que hasta ahora formaba parte de la colección personal del artista, quedó instalada en el camellón de avenida Pablo Neruda, entre las calles Victoria y Nueva Escocia, en la colonia Providencia. La ceremonia fue encabezada por Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, quien destacó la importancia de conservar y ampliar el legado de González Gortázar cuatro años después de su fallecimiento, ocurrido en 2022.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, asiste a la develación de la última escultura diseñada por el arquitecto Fernando González Gortázar: “ Tú y las Nubes” (ALICIA REYES )

“Quienes conocimos, admiramos y quisimos a Fernando (González), sabemos que es muy importante conservar y acrecentar el gran legado artístico que dejó. Lo hacemos por admiración, lo hacemos por cariño, lo hacemos por respeto”, señaló Lemus.

El Gobernador recordó también la participación de González Gortázar en la rehabilitación de Los Cubos durante su gestión al frente de Zapopan, así como su trabajo vinculado con el Parque de La Cristianía, en Chapala, donde actualmente se desarrolla una segunda etapa de intervención.

Para Liliane Ponce Gutiérrez, presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura de México, la llegada de Tú y las Nubes a un espacio público contribuye a mantener presente la obra del creador y se suma a otras piezas emblemáticas que dejó en la ciudad, entre ellas La Gran Puerta, la Torre de Los Cubos, la Fuente de la Hermana Agua y el ingreso al Parque González Gallo.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, asiste a la develación de la última escultura diseñada por el arquitecto Fernando González Gortázar: “ Tú y las Nubes” (ALICIA REYES )

Álvaro Morales, arquitecto, amigo cercano y pupilo de González Gortázar, consideró que la escultura tendrá un papel dentro de la memoria colectiva de Guadalajara, al convertirse en un punto de encuentro y en un referente relacionado con las experiencias cotidianas de quienes transiten por la zona.

Desde la familia, Narda González, hija del artista, destacó el orgullo de que el trabajo de su padre continúe formando parte de la identidad de la ciudad y recordó su interés por que sus obras pudieran convivir con las personas y con los espacios urbanos.

En tanto, Verónica Delgadillo García, presidenta municipal de Guadalajara, señaló que la incorporación de la escultura permitirá que las y los tapatíos se apropien de ella como parte de un espacio de convivencia.

“Hoy abrimos este espacio para recibir a ‘Tú y las Nubes’, para recibir estas nubes en Providencia y para decirles que son bienvenidas, que son un punto maravilloso para encontrarnos una vez más, para alimentar el ser y para hacer comunidad”, expresó.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, asiste a la develación de la última escultura diseñada por el arquitecto Fernando González Gortázar: “ Tú y las Nubes” (ALICIA REYES )

La pieza tiene dimensiones de 7.26 por 5.34 por 4.91 metros y un peso aproximado de tres toneladas. Está construida con tubo de acero al carbón de seis pulgadas, cédula 40, rolado y con acabado oxidado natural, características que le dan su apariencia monumental y permiten que dialogue con el entorno urbano.

Con esta incorporación, Tú y las Nubes se suma al conjunto de obras con las que González Gortázar transformó distintos puntos de Guadalajara y otras ciudades. Su producción también llegó a escenarios internacionales, como Japón, donde realizó La Columna Dislocada.

Como parte de la recuperación de su legado, sus hijas y herederas, Narda y Matiana González Silva, ofrecieron además en comodato al Gobierno de Jalisco dos obras de la serie Sombras del Bosque, que serán exhibidas en el Museo JAPI.

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