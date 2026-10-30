Broken Cheese Rock Festival, segunda edición

Pa’ bueeeeeeenoooos días a la viiiiida.

Bueeeeenos días al amooooooor.

Buenos días, alegríííía.

Buenos días, señor sol.

Yo seguiré tratando de ser mejooooor.

Yo seguiré tratando de ser el mejoooor.

¡Pal rock & roll!

Así despiertas cuando tienes un evento por delante en el que habrá horas de música e insano esparcimiento.

“¡Necesito cirugía!La madre naturaleza lo hizo todo mal, me dio esta pinche cabeza y pArezco un animal”.

La cucaracha, ¡cucaaaaaa!, encabeza el Broken Cheese Rock Fest, segunda edición. Lo cual resulta inmejorable desde donde se le vea.

Mi gusto por Cuca llega hasta El Cuarto de Cuca, producido por Ricardo Mollo, guitarrista y cantante de Divididos, de Argentina, y también guitarrista de la legendaria banda Sumo, de Luca Prodan.

Un disco poderoso que marcaría el regreso de José Fors a su banda, después de un Lapsus Brutus que se tomó para descansar y dejarle a su hermano Alfonso Fors algo del pastel de la banda más popular surgida en Guanatos hasta nuestros días.

Sí, sí, es más popular en el mundo Maná, pero eso a mí me vale madre.

La Invasión de los Blátidos es el nombre del álbum debut de la agrupación mexicana de rock pesado Cuca, lanzado el 23 de octubre de 1992 a través del sello discográfico Culebra Records. Fue grabado en los estudios Audio Arte, en la ciudad de Guadalajara.

Todas las canciones del disco fueron escritas por Cuca, a excepción de “El Moralizador”, escrita por Carlos “Esegé” Sánchez Gutiérrez y José Fors, y “Don Goyo”, basada en el tema “Ese Muerto No Lo Cargo Yo”, también conocido como “La Muerte de Don Goyo”, de Graciela Arango de Tobón.

En 1993, Cuca lanzó su segundo material discográfico, Tu Cuca Madre Ataca de Nuevo (también conocido como Qk 2), con el que consiguió mayor reconocimiento a nivel nacional y realizó presentaciones en el centro y norte de México. Sin embargo, también comenzaron las tensiones creativas entre Fors y Ochoa, que derivaron en la salida de José Fors en 1994.

Con la intención de continuar con la banda, Galileo y Carlos Avilez optaron por encontrar una nueva voz para la cucaracha. En palabras del propio Carlos: “Se hicieron pruebas con dos voces, uno que cantaba mal y otro que cantaba muy bien, pero ninguno se quedó definitivamente”. Se cuenta que José se contactó con la banda y les sugirió a su hermano, Alfonso “Animalf” Fors.

Con él grabaron uno de sus discos más enigmáticos: La Racha, lanzado en 1995, del que surgieron varios himnos como “Toma”, “Mala Racha”, “Insecticida al Suicida” y uno de sus temas más icónicos: “La Balada”. En palabras de Ochoa: “Con ese disco nos ganamos a la Ciudad de México”. Aun así, la inestabilidad continuó en Cuca y se reflejó en la salida de Alfonso a principios de 1996.

José Fors regresó a Cuca ese mismo año. Con él terminaron la gira de La Racha y, posteriormente, en 1997, grabaron su cuarto material de estudio: El Cuarto de Cuca, del que destacó el sencillo “Tu Flor”.

En 2020, en plena pandemia, salió a la luz el más reciente álbum de Cuca, titulado Pornoblattea, del que se desprendieron varios sencillos. En julio de 2025, la banda anunció que trabajaba en nuevo material, que tendría una fuerte inspiración en la música blues.

A mediados de 2026, tras celebrar su aniversario número 36, se anunció el retiro de Otaola por cuestiones médicas. El guitarrista conocido como “Zipper”, quien en algunas ocasiones fungió como sustituto de Otaola, tomará su lugar en futuras presentaciones y en la posible grabación de nuevo material de estudio.

La espera terminó. Broken Cheese Rock Fest presentó oficialmente el cartel completo de su segunda edición, consolidándose como una propuesta que busca reunir en un mismo escenario a distintas generaciones, estilos y expresiones de la escena del rock.

El festival se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre en la Explanada del Centro Cultural Universitario de Zapopan, con un cartel integrado por Cuca, Genitallica, Nunca Jamás, Jonaz, Resorte, Ray Coyote, Los Abominablez, Malditos de Corazón, Jaffo, Esbath y Silent Noir.

La segunda edición de Broken Cheese Rock Fest también reafirma el compromiso de sus organizadores con el talento tapatío y nacional, al generar un espacio para que distintas propuestas musicales compartan escenario y conecten con nuevos públicos.

El festival es organizado por Broken Cheese, con el objetivo de ofrecer una experiencia que vaya más allá de la música y mantenga el espíritu cercano y accesible que caracteriza a la marca.

Los boletos ya están disponibles a través de TicketNow y en las sucursales de Broken Cheese, con diferentes opciones para disfrutar de esta celebración del rock.

BROKEN CHEESE ROCK FEST · SEGUNDA EDICIÓN