SEPIM GLOBAL: La potencia jalisciense que formula el sabor de las bebidas líderes en México y el mundo

En el mapa del desarrollo industrial de México, Jalisco ha dejado de ser únicamente un referente agrícola o de manufactura tradicional para convertirse en el epicentro de la ingeniería sensorial y biotecnológica de alimentos. Detrás de muchas de las bebidas más emblemáticas y consumidas en el país, existe un motor técnico y creativo que trabaja en silencio pero con precisión milimétrica: SEPIM GLOBAL.

SEPIM GLOBAL

Con un legado que suma 80 años de expertise en la industria y 43 años operando formalmente en el desarrollo de soluciones para el mercado de alimentos y bebidas, la corporación vive uno de sus momentos más estratégicos. La compañía celebró recientemente la consolidación de su compleja oferta técnica con la obtención de las certificaciones internacionales ISO 9001, enfocado en el Sistema de Gestión de Calidad, y FSSC 22000, referente al Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria. Estas acreditaciones de estándar mundial blindan la confianza de sus procesos y abren las puertas a los mercados globales más exigentes.

Lejos de limitarse a la simple venta de insumos, la empresa se ha posicionado como un aliado integral de arquitectura y diseño sensorial. Desde su moderna planta ubicada en el Parque Industrial Centro Logístico Jalisco, en la calle Japón 106 dentro del municipio de Acatlán de Juárez, la firma desarrolla formulaciones a la medida, sistemas de sabores, concentrados, extractos, jarabes, emulsiones y bases funcionales para la industria. Su portafolio B2B (Business-to-Business) atiende desde empresas de bebidas tradicionales y refresqueras, hasta fabricantes de jugos, aguas saborizadas, bebidas proteicas y desarrollos para la industria alimentaria en general. Gracias a su departamento especializado de Ingeniería del Sabor y a paneles sensoriales entrenados, la compañía traduce tendencias globales del consumidor en conceptos viables de producción en masa.

SEPIM GLOBAL

Uno de los principales retos para las empresas en crecimiento dentro del sector de alimentos es la transición del laboratorio a la producción industrial sin perder consistencia, sabor o estabilidad. En este terreno, SEPIM GLOBAL se ha convertido en una pieza clave para el escalamiento de PyMEs y grandes plantas procesadoras. Con una plantilla de cerca de 80 colaboradores altamente capacitados, la empresa brinda soporte técnico en la optimización y desarrollo a la medida, la creación de soluciones clean label, el escalamiento de procesos para garantizar la reproducibilidad técnica desde lotes piloto hasta millones de litros, así como el desarrollo de soluciones de dulzor, ingredientes funcionales con proteínas y prebióticos, y aromas de alto desempeño.

Su compromiso con la excelencia incluye un modelo operativo que integra políticas de alta responsabilidad social y ambiental, destacando esquemas competitivos para sus colaboradores y plantas equipadas con sistemas avanzados para el tratamiento integral de aguas residuales, reduciendo de manera significativa el impacto hídrico de su operación.

Asimismo, la firma proyecta el orgullo de la biodiversidad mexicana hacia el exterior. Al dominar perfiles aromáticos y de sabor inspirados en la riqueza natural de México, tales como la guayaba mexicana, el mamey, la pitaya, el tamarindo o el mango, la compañía exporta la identidad sensorial del país bajo la premisa que define su filosofía corporativa: “Creando sensaciones confiables”.

La obtención de los distintivos ISO 9001 y FSSC 22000 representa un hito clave dentro del plan de expansión trimestral de la compañía. Con una infraestructura automatizada en Jalisco capaz de procesar volúmenes de escala internacional, SEPIM GLOBAL reafirma su postura como el socio estratégico ideal para las marcas que buscan innovar, escalar y conquistar a los consumidores de México y el mundo.

SEPIM GLOBAL

PARA SABER

SEPIM GLOBAL es una empresa mexicana especializada en el desarrollo de soluciones de sabor y aroma para la industria de alimentos y bebidas. Con 43 años en el mercado, combina conocimiento técnico, innovación y evaluación sensorial para crear soluciones adaptadas a las necesidades de cada proyecto. Su experiencia abarca desde el desarrollo y la optimización de perfiles sensoriales hasta la evaluación y el escalamiento industrial. Su compromiso con la calidad y la inocuidad está respaldado por cuatro certificaciones: HACCP, ISO 9001, FSSC 22000 y Kosher.

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