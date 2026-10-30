Cine jalisciense concluye su tercera temporada en el SJRTV

Con una función especial de cuatro cortometrajes y un encuentro entre realizadores y espectadores, concluyó la Tercera Temporada de Cine Hecho en Jalisco en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV), una iniciativa que busca acercar las producciones locales al público.

La proyección reunió trabajos de distintos creadores jaliscienses: Mi cabeza es una radio para hablar con Dios, de Alfonso Villaseñor; La piedra roja, de Jaime Jasso; Desaparecida, de Adolfo López, y Flores en la casa de los perros, de Christian Alain Vázquez. La selección de esta temporada exploró géneros como el terror, el suspenso y el horror.

Tercera Temporada de Cine Hecho en Jalisco en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV)

Al finalizar la función, algunos integrantes de las producciones compartieron con el público sus experiencias y los retos detrás de cada proyecto. Citlali Navarro, protagonista de Desaparecida, habló sobre el impacto de abordar una problemática social y la experiencia de realizar el cortometraje en una sola noche de rodaje.

Por su parte, Juan Castillero, director de fotografía de La piedra roja, explicó los desafíos de trabajar con el género de terror y lograr una propuesta de calidad. También participó Alfonso Villaseñor, quien compartió detalles de su historia, centrada en la religión y la complejidad de las relaciones interpersonales.

La jornada concluyó con una sesión de preguntas y respuestas, en la que los asistentes intercambiaron impresiones con los creadores.

El programa Cine Hecho en Jalisco continuará transmitiéndose por Jalisco TV, en el canal 17.1, y a través de su señal en línea jaliscotv.com.

Las sedes y funciones presenciales restantes de esta edición pueden consultarse en jaliscocine.com.