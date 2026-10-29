Quintonil: las reseñas revelan un menú que se reinventa con cada temporada

Quintonil

En Quintonil, el cambio de estación se refleja en el plato. El restaurante de Alejandra Flores y Jorge Vallejo, en la colonia Polanco, ofrece un menú de degustación que se transforma con la disponibilidad de los ingredientes y su temporalidad. Las reseñas de los comensales en las plataformas coinciden en que cada visita a Quintonil es distinta, pues la experiencia se reinventa constantemente.

Un menú que nace de la cosecha, esto es lo que dicen las reseñas de Quintonil

Dentro de lo que determina a los platillos en Quintonil, está la disponibilidad de ingredientes y su calidad, de acuerdo con su red de productores. Entre los productos emblemáticos que se reseñan más, destacan los huauzontles, el mole así como distintos quelites e insectos incorporados en preparaciones que dan una perspectiva distinta y una propuesta personal de la cocina de Jorge Vallejo. Los comensales citan, por ejemplo, el tamal de pato pibil con crema de elote, el recado negro con cola de buey o el sorbete de crème fraîche con caviar y miel de abeja Melipona, por mencionar algunos.

La usuaria Diana Larrea describe un menú degustación de alrededor de once tiempos y recomienda esta opción para quienes se inician en la “alta cocina” de temporada. Para Larrea, el restaurante utiliza ingredientes propios de la cocina mexicana con combinaciones y preparaciones que enriquecen el resultado final.

En la misma línea, la usuaria “tfoodietraveler” señala que el chef Jorge Vallejo ofrece un recorrido por México a través de un menú que incorpora productos dependiendo de la temporada, a través de ingredientes provenientes de productores locales.

Las reseñas dan motivos para volver en cada temporada

Uno de los patrones recurrentes en las reseñas es el deseo de los comensales por regresar y probar una propuesta distinta. La usuaria “kesh”, quien celebró su cumpleaños en Quintonil, ubica al restaurante entre los pocos que tiene en su lista para volver a visitar con el fin de “probar un menú de temporada diferente”, tras haber visitado distintos restaurantes con estrellas Michelin alrededor del mundo.

Sabores que sorprenden en cada visita

Las reseñas también documentan momentos específicos que ilustran la creatividad detrás del menú. El usuario “Adrián Pineda” destacó su gusto por el tamal colado y los postres del servicio. Además relató que, al celebrar su aniversario de bodas en el restaurante, el equipo le obsequió un postre especial para la ocasión.

Estos testimonios se suman a una narrativa constante en las reseñas de Quintonil: la estacionalidad no es solo una estrategia de abasto, sino una experiencia que los comensales valoran y que los impulsa a volver. La temporalidad representa una nueva oportunidad para descubrir a México a través de un menú en constante evolución, siempre guiado por la mano de Alejandra Flores y Jorge Vallejo.