Tlaquepaque cerrará calles del Centro por el Festival de Muertos

Las actividades del Festival de Muertos “Tradición Viva” 2026 provocarán cierres y restricciones a la circulación en el Centro de San Pedro Tlaquepaque, tanto por eventos programados como por el montaje del Altar Monumental.

Rafael Orozco Miramontes, de la Subdirección de Vialidad municipal, informó que las afectaciones serán temporales en algunas actividades, mientras que otras vialidades permanecerán cerradas durante varios días.

Uno de los principales cierres comenzará el jueves 29 de octubre a las 6:00 horas, en el cruce de las avenidas Niños Héroes y Juárez, y se extenderá por la calle Juárez hasta Herrera y Cairo, debido a la instalación del Altar Monumental, cuya inauguración está prevista para el viernes a las 12:00 horas.

“Las restricciones se ampliarán de manera gradual conforme avancen los trabajos de montaje. Las calles transversales permanecerán abiertas a la circulación de todos los vehículos, mientras que el cierre sobre la calle Juárez se mantendrá hasta el 3 de noviembre”, explicó el funcionario.

Antes, este miércoles 27 de octubre, se realizará la Carrera Calavera a partir de las 19:00 horas, con salida en la zona de Hidalgo y Revolución. Los cierres relacionados con esta actividad se mantendrán hasta que concluya la competencia.

El programa también contempla la Procesión de Novias, el próximo 2 de noviembre a las 19:00 horas. El recorrido partirá del cruce de Revolución e Hidalgo y avanzará hacia la Presidencia Municipal. Durante el evento, la calle Hidalgo permanecerá cerrada en su totalidad y habrá cortes de circulación en las vialidades cercanas.

La Subdirección de Vialidad pidió a los automovilistas anticipar sus traslados, atender las indicaciones del personal operativo y considerar tiempo adicional para llegar a sus destinos. También recordó que hay estacionamientos públicos en el Centro para quienes asistan a las actividades.

Fechas Festejos Día de Muertos

27 de octubre, 19:00 horas: Carrera Calavera.

29 de octubre, desde las 6:00 horas: cierre de Juárez, desde Niños Héroes hasta Herrera y Cairo, por el montaje del Altar Monumental.

Hasta el 3 de noviembre: se mantendrá el cierre sobre la calle Juárez.

2 de noviembre, 19:00 horas: Procesión de Novias, con cierre total de Hidalgo durante el recorrido.