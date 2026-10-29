Día de Muertos con altares, teatro, música y actividades culturales

Altares, talleres, exposiciones, teatro, música y una calaca monumental forman parte de la programación que la Secretaría de Cultura de Jalisco preparó para celebrar el Día de Muertos, con actividades del 28 de octubre al 5 de noviembre en distintos recintos culturales de la entidad.

La oferta está dirigida a familias, infancias, estudiantes y público general, e incluye propuestas para acercarse a las tradiciones mexicanas mediante las artes y la memoria colectiva. Entre las actividades destacan la Noche de Museo en el Museo Cabañas, la apertura nocturna del Museo Jalisco Paseo Interactivo (Japi) y el festival El Banquete de Paulino, en Zapotlán el Grande.

La programación fue presentada por Astrid Meza Olvera, directora de Operación y Programación de la Secretaría de Cultura de Jalisco; Carolina Rocha, en representación de José Luis Coronado Vázquez, director general de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG), y Rosa Isela Ruvalcaba, coordinadora del museo Japi.

Jueves 29 de octubre

- Museo Nacional del Tequila (Munat) | 16:00 horas. La jornada Comunidad y memoria invitará al público a diseñar y colocar la ofrenda del museo.

- Museo Japi, Guadalajara | 18:00 a 22:00 horas. Durante Una noche en el museo Japi habrá un concierto del Coro del Estado de Jalisco y una cata olfativa inspirada en el Día de Muertos. Se invita a los asistentes a acudir con un disfraz alusivo. En el exterior del recinto se exhibe Huesos al aire, una calaca monumental de cinco metros de altura, que permanecerá hasta el 29 de noviembre.

- Museo de las Artes Populares de Jalisco | 18:00 horas. Encendido del altar de muertos y conferencia El murmullo de la memoria: Variaciones regionales y patrimonio vivo del Día de Muertos en México, a cargo del maestro José Daniel López Hernández.

- Ex Convento del Carmen, Guadalajara | 18:00 horas. Inauguración del altar dedicado a las escritoras mexicanas Concha Michel y Refugio Barragán de Toscano. A las 19:00 horas se presentará la intervención musical El Hijo Ingrato, cancionero popular de Jalisco.

- Centro de Formación Lectora de Ocotlán | Durante el día. Se realizará la actividad Ánimas, que no amanezca.

- Escuela de Artes Jalisco, Guadalajara. Se llevará a cabo el taller literario Cartas a la Catrina y la pieza comunitaria Cadáver Exquisito.

- Teatro Alarife Martín Casillas y Centro para las Artes José Rolón, en Zapotlán el Grande. Comienzan las funciones de la obra Los horribles talentos, dirigida al público escolar, con presentaciones el 29 y 30 de octubre en las sedes anunciadas por la Secretaría de Cultura.

Viernes 30 de octubre

- Ex Convento del Carmen, Guadalajara | 19:00 horas. Lectura de poesía en voz alta con piezas relacionadas con la vida y la muerte.

- Escuela de Artes Jalisco, Guadalajara | Desde las 18:00 horas. Espectáculo de danza clásica, lectura pública de Cartas a la Catrina y presentación de danza folclórica.

- Centro Estatal de Fomento a la Lectura | Durante el día. Festival ¡Entre calacas y cempasúchil!.

- Centro para las Artes José Rolón, Zapotlán el Grande | 12:00 a 19:00 horas. El festival El Banquete de Paulino rendirá homenaje a José Paulino de Jesús Rolón Alcaraz con un altar colectivo a las 12:00 horas. De 16:00 a 19:00 horas habrá lectura de poesía, música y performance, la obra Tina y Tomás, la pasarela Divas del más allá y el concierto Fiesta en el Mitlán, de Alfonsina las Ponchas. Todas las actividades serán gratuitas.

Sábado 31 de octubre

- Museo Japi, Guadalajara | 13:00 horas. En la Velaria se presentarán los Cuentos de Kamishibai Huitzilin el mensajero, una narración sobre las tradiciones del Día de Muertos en Jalisco mediante esta técnica japonesa de teatro de papel.

- Centro para las Artes José Rolón, Zapotlán el Grande. Continuarán las actividades del festival El Banquete de Paulino, cuya jornada principal incluye el altar colectivo y las presentaciones artísticas del viernes 30.

Domingo 1 de noviembre

- Museo Japi, Guadalajara | 13:00 horas. Segunda presentación de los Cuentos de Kamishibai Huitzilin el mensajero, dirigida especialmente a las infancias.

- Ex Convento del Carmen, Guadalajara | 12:00 horas. Presentación del Mariachi Tradicional Villa Favelo, originario de Zapotlán el Grande.

Del 3 al 5 de noviembre

- Escuela de Artes Jalisco, Guadalajara. Se realizará el ciclo Escuela en Tránsito, con la participación de la Orquesta de Cámara, el Ballet Folclórico y el Área de Danza Clásica de la institución, además de Circo Elektrico, Fuoco Di Strada y Villanos Blues Band.

Altares también en el interior del estado

La programación de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco contempla altares de muertos en el Centro Interpretativo Guachimontones, en Teuchitlán; el Centro Cultural González Gallo, en Chapala, y el Centro Interpretativo del Paisaje Agavero y la Minería, en Magdalena.

Con esta oferta, la celebración se extiende más allá de Guadalajara y reúne propuestas que combinan el patrimonio, las expresiones artísticas y las tradiciones populares para acercar el Día de Muertos a públicos de distintas edades.

La cartelera completa puede consultarse en el sitio de la Secretaría de Cultura de Jalisco: Actividades culturales por el Día de Muertos, así como en sc.jalisco.gob.mx y agendacultural.jalisco.gob.mx.