Cronomicón

Los programas Latinoamérica Viva y Nombrar a Centroamérica porque Centroamérica Cuenta propiciarán encuentros sobre identidad, memoria, territorio y nuevas estéticas narrativas

Reunirá la FIL Guadalajara a 23 autores latinoamericanos en su edición 40

Por Ivana Lamas

La literatura latinoamericana tendrá un lugar destacado en la edición 40 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, con la participación de 23 autoras y autores de 11 países en los programas Latinoamérica Viva y Nombrar a Centroamérica porque Centroamérica Cuenta, que reunirán voces emergentes y escritores consolidados en mesas de diálogo sobre las realidades sociales y culturales de la región.

Reunirá la FIL Guadalajara a 23 autores latinoamericanos en su edición 40 (Raul Goycoolea)

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay estarán representados en las actividades, que abordarán desde la historia, la memoria y la identidad hasta las nuevas tendencias de la ficción, las relaciones familiares y las formas de habitar los territorios latinoamericanos.

En su decimocuarta edición, el programa Latinoamérica Viva ofrecerá cinco mesas de diálogo del 29 de noviembre al 3 de diciembre, de 18:00 a 18:50 horas, en el salón E del Área Internacional de Expo Guadalajara. El encuentro busca dar a conocer nuevas voces literarias y propiciar el intercambio de experiencias y perspectivas sobre la escritura contemporánea del continente.

La primera sesión reunirá al chileno Ramón Díaz Eterovic, reconocido por su trayectoria en la novela negra, con la colombiana Juliana Gómez Nieto y la uruguaya Lalo Barrubia.

Reunirá la FIL Guadalajara a 23 autores latinoamericanos en su edición 40

En la segunda jornada participarán las escritoras Laura Baeza, de México; Alejandra Costamagna, de Chile, y Rosa Chávez Yacila, de Perú, quienes conversarán sobre las coincidencias y diferencias entre sus propuestas narrativas y las formas en que la literatura aborda la vida contemporánea desde distintos contextos nacionales.

La tercera mesa estará integrada por Stuart Flores, de Perú; Sergio Gutiérrez Negrón, de Puerto Rico, y Eliana Alves Cruz, de Brasil. Los autores dialogarán sobre la manera en que los territorios influyen en la construcción de relatos vinculados con la historia, la memoria y la identidad.

Por su parte, Mariantuá Correa, de Colombia; Ana García Bergua, de México, y Claudia Ulloa Donoso, de Perú, protagonizarán la cuarta sesión, centrada en las distintas formas de habitar un lugar, abandonarlo o llevarlo consigo a través de la experiencia y la escritura.

El programa concluirá con una mesa en la que participarán Aldo Villegas, conocido como Bocafloja, poeta y artista de spoken word y hip hop; el chileno Jesús Diamantino, y el brasileño Stênio Gardel.

Latinoamérica Viva 2026 es organizado por la FIL Guadalajara con el apoyo de instituciones culturales de Chile, Colombia, Uruguay, Perú y Brasil, además de entidades editoriales y organismos dedicados a la promoción de la literatura internacional.

Centroamérica y el Caribe, en el diálogo literario

La literatura centroamericana y caribeña también formará parte de la celebración con la undécima edición de Nombrar a Centroamérica porque Centroamérica Cuenta, programa que reunirá a escritores de la región en dos mesas de diálogo sobre las transformaciones de la narrativa, las estéticas emergentes y las experiencias sociales que atraviesan sus territorios. Ambas actividades se realizarán en el salón A del Área Internacional de Expo Guadalajara.

La primera mesa, titulada “El nuevo pulso de la narrativa centroamericana: cruce de estilos y estéticas del futuro”, se llevará a cabo el martes 1 de diciembre, a las 19:00 horas, con la participación de Jeanny Chapeta, de Guatemala; Daniel Quirós y Roberto Cambronero, de Costa Rica, y Rey Andújar, de República Dominicana.

Los autores explorarán nuevas rutas de la ficción regional y discutirán las inquietudes y propuestas estéticas que renuevan las letras centroamericanas, con temas como la nostalgia millennial y el cyberpunk caribeño.

La segunda conversación, “La casa, la familia, el poder: voces e ideas desde Centroamérica y el Caribe”, tendrá lugar el miércoles 2 de diciembre, a las 19:00 horas. En ella participarán Dina Fernández, de Guatemala; Cezanne Cardona, de Puerto Rico, y Eduardo Flores Arróliga y Fátima Villalta, de Nicaragua.

El encuentro abordará las experiencias que configuran la vida en Centroamérica y el Caribe, desde los vínculos familiares y las relaciones de poder hasta la conexión con la naturaleza, además de perspectivas relacionadas con la posmemoria y la pertenencia territorial.

La edición 2026 de Nombrar a Centroamérica porque Centroamérica Cuenta se realiza en colaboración con el Festival Centroamérica Cuenta y se suma a la programación conmemorativa de los 40 años de la FIL Guadalajara.

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