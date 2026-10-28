La literatura latinoamericana tendrá un lugar destacado en la edición 40 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, con la participación de 23 autoras y autores de 11 países en los programas Latinoamérica Viva y Nombrar a Centroamérica porque Centroamérica Cuenta, que reunirán voces emergentes y escritores consolidados en mesas de diálogo sobre las realidades sociales y culturales de la región.

Reunirá la FIL Guadalajara a 23 autores latinoamericanos en su edición 40 (Raul Goycoolea)

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay estarán representados en las actividades, que abordarán desde la historia, la memoria y la identidad hasta las nuevas tendencias de la ficción, las relaciones familiares y las formas de habitar los territorios latinoamericanos.

En su decimocuarta edición, el programa Latinoamérica Viva ofrecerá cinco mesas de diálogo del 29 de noviembre al 3 de diciembre, de 18:00 a 18:50 horas, en el salón E del Área Internacional de Expo Guadalajara. El encuentro busca dar a conocer nuevas voces literarias y propiciar el intercambio de experiencias y perspectivas sobre la escritura contemporánea del continente.

La primera sesión reunirá al chileno Ramón Díaz Eterovic, reconocido por su trayectoria en la novela negra, con la colombiana Juliana Gómez Nieto y la uruguaya Lalo Barrubia.

Reunirá la FIL Guadalajara a 23 autores latinoamericanos en su edición 40

En la segunda jornada participarán las escritoras Laura Baeza, de México; Alejandra Costamagna, de Chile, y Rosa Chávez Yacila, de Perú, quienes conversarán sobre las coincidencias y diferencias entre sus propuestas narrativas y las formas en que la literatura aborda la vida contemporánea desde distintos contextos nacionales.

La tercera mesa estará integrada por Stuart Flores, de Perú; Sergio Gutiérrez Negrón, de Puerto Rico, y Eliana Alves Cruz, de Brasil. Los autores dialogarán sobre la manera en que los territorios influyen en la construcción de relatos vinculados con la historia, la memoria y la identidad.

Por su parte, Mariantuá Correa, de Colombia; Ana García Bergua, de México, y Claudia Ulloa Donoso, de Perú, protagonizarán la cuarta sesión, centrada en las distintas formas de habitar un lugar, abandonarlo o llevarlo consigo a través de la experiencia y la escritura.

El programa concluirá con una mesa en la que participarán Aldo Villegas, conocido como Bocafloja, poeta y artista de spoken word y hip hop; el chileno Jesús Diamantino, y el brasileño Stênio Gardel.

Latinoamérica Viva 2026 es organizado por la FIL Guadalajara con el apoyo de instituciones culturales de Chile, Colombia, Uruguay, Perú y Brasil, además de entidades editoriales y organismos dedicados a la promoción de la literatura internacional.

Centroamérica y el Caribe, en el diálogo literario

La literatura centroamericana y caribeña también formará parte de la celebración con la undécima edición de Nombrar a Centroamérica porque Centroamérica Cuenta, programa que reunirá a escritores de la región en dos mesas de diálogo sobre las transformaciones de la narrativa, las estéticas emergentes y las experiencias sociales que atraviesan sus territorios. Ambas actividades se realizarán en el salón A del Área Internacional de Expo Guadalajara.

La primera mesa, titulada “El nuevo pulso de la narrativa centroamericana: cruce de estilos y estéticas del futuro”, se llevará a cabo el martes 1 de diciembre, a las 19:00 horas, con la participación de Jeanny Chapeta, de Guatemala; Daniel Quirós y Roberto Cambronero, de Costa Rica, y Rey Andújar, de República Dominicana.

Los autores explorarán nuevas rutas de la ficción regional y discutirán las inquietudes y propuestas estéticas que renuevan las letras centroamericanas, con temas como la nostalgia millennial y el cyberpunk caribeño.

La segunda conversación, “La casa, la familia, el poder: voces e ideas desde Centroamérica y el Caribe”, tendrá lugar el miércoles 2 de diciembre, a las 19:00 horas. En ella participarán Dina Fernández, de Guatemala; Cezanne Cardona, de Puerto Rico, y Eduardo Flores Arróliga y Fátima Villalta, de Nicaragua.

El encuentro abordará las experiencias que configuran la vida en Centroamérica y el Caribe, desde los vínculos familiares y las relaciones de poder hasta la conexión con la naturaleza, además de perspectivas relacionadas con la posmemoria y la pertenencia territorial.

La edición 2026 de Nombrar a Centroamérica porque Centroamérica Cuenta se realiza en colaboración con el Festival Centroamérica Cuenta y se suma a la programación conmemorativa de los 40 años de la FIL Guadalajara.