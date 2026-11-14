Amor disfrazado: romance, misterio y una peligrosa doble identidad

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Con una mezcla de comedia romántica, suspenso e investigación criminal, Amor disfrazado (Love in Disguise) se suma a la creciente lista de k-dramas que combinan el romance con tramas de intriga. Disponible en Amazon Prime Video y compuesta por 12 episodios, la producción surcoreana apuesta por una historia llena de secretos, identidades ocultas y tensión emocional.

La serie sigue a Yoon Yi-jun, heredero y director ejecutivo del poderoso Grupo Taekang, quien se convierte en el principal sospechoso del asesinato de su secretaria. Para descubrir la verdad detrás del crimen, la detective Kang Jae-hee, una exintegrante de las fuerzas especiales, se infiltra en la empresa haciéndose pasar por hombre. Su misión es vigilar de cerca a Yi-jun mientras trabaja como su secretario personal y guardaespaldas.

A partir de esta premisa, la historia construye una dinámica divertida y atractiva entre los protagonistas. Mientras Jae-hee intenta mantener oculta su verdadera identidad para no comprometer la investigación, la convivencia diaria con Yi-jun provoca situaciones cómicas, malentendidos y una creciente atracción que complica aún más el caso.

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Uno de los mayores aciertos del drama es el equilibrio entre el romance y el misterio. La trama no se limita a la típica historia de amor, sino que mantiene el interés con una investigación llena de sospechosos, conspiraciones empresariales y revelaciones inesperadas. Cada episodio aporta nuevas pistas sobre el crimen, lo que mantiene el suspenso hasta el desenlace.

Las actuaciones de Im Si-wan y Seol In-ah sostienen gran parte del atractivo de la serie. La química entre ambos funciona desde los primeros capítulos, mientras que los momentos de comedia alivian la tensión de una historia que también aborda temas como la confianza, la lealtad y las apariencias.

Basada en la popular novela web y webtoon de KakaoPage ¿Por qué no saben que es una mujer?, Amor disfrazado adapta con acierto una historia que juega constantemente con las identidades ocultas y los sentimientos prohibidos, elementos que suelen conquistar a los seguidores del género romántico coreano.

Sin reinventar la fórmula del k-drama, la serie ofrece entretenimiento ligero, personajes carismáticos y suficientes giros argumentales para mantener enganchado al espectador. Es una propuesta ideal para quienes disfrutan de las historias de amor con un toque de misterio y acción.