El hobby dogging: una tendencia en Alemania que consiste en pasear perros imaginarios

Ser tendencia en redes sociales solo requiere la viralidad de un video que llame la atención o sorprenda por su excentricidad. Hay cibernautas casi adictos a los videos cortos, entretenidos y novedosos. Ya lo vimos con los therians, una tribu urbana de jóvenes que dicen identificarse y tener una conexión con un animal.

Estos licántropos o nahuales modernos no dejan de ser un movimiento un tanto marginal que ha ganado notoriedad por lo transgresor que puede llegar a resultar para ciertas sensibilidades humanistas. La protesta de estos defensores de la dignidad humana se traduce en una recriminación social: no conformes con humanizar a los animales, ahora los humanos nos estamos bestializando.

Hobby Dogging

Prácticamente los therians quedaron relegados a la memoria de las modas pasajeras. Hasta hace unos meses lo actual era el Fameo de Aura. En plazas públicas encontrábamos muchedumbres alborotadas contemplando a dos contrincantes haciendo gesticulaciones corporales y faciales, intentando demostrar quién en la contienda posee más ángel, duende, carisma o personalidad. Hasta South Park, la irreverente serie de animación para adultos de Paramount+, ya le dedicó un capítulo en su última temporada.

Jóvenes disfrazados de animales o adolescentes posando en público presumiendo garbo y personalidad... Que los jóvenes hagan desfiguros se entiende: son las licencias que la inocencia, la pureza y quizás la rebeldía natural conceden. De mayores nos volvemos más convencionales; la vergüenza de no encajar domestica nuestras rebeldías y excentricidades, haciéndonos personas razonables que no rompen ningún molde.

Pero ser adulto y portarse como tal no es «lo de hoy» en una sociedad y cultura marcadas por la paidocracia: ya no esperamos que los imberbes nos imiten en nuestras virtudes y buenos hábitos.

Hobby Dogging

El adulto ya no enseña ni forma; hay una inversión de roles y ahora son las generaciones anteriores las que están imitando y aprendiendo de las más nuevas. Y ejemplos sobran. Como sacados de un cuadro surrealista de Dalí, ahora jóvenes adultos, millennials y centennials, cual párvulos ejercitando su imaginación, salen a pasear perros imaginarios.

Este fenómeno tiene nombre: Hobby Dogging, y es muy popular en Alemania, donde en parques públicos las personas salen sujetando firmemente una correa, dan órdenes a una inexistente mascota, se inclinan ante un perro que nadie más ve (solo ellos en su imaginación), lo aleccionan y le dan premios.

Hobby Dogging

Es todo un fenómeno viral en redes sociales como TikTok e Instagram, además de estar documentado por varios portales que exhiben a estos paseadores de perros imaginarios portando correas, arneses y hasta premios que no recompensan la obediencia de ningún animal verdadero. Este fenómeno lleva ya varios meses causando extrañeza y suscitando críticas.

Ganar aceptación o, por lo menos, ser tolerados requiere en estos tiempos posmodernos de un discurso que haga resonancia en la premisa de la subjetividad: «Esto para mí está bien, no le hago daño a nadie, entonces no me juzgues». Al discurso no está de más añadirle algunas inteligentes pinceladas de seriedad y formalidad.

Hobby Dogging

En el caso del Hobby Dogging, se dice que no surgió con total espontaneidad como otras manifestaciones culturales juveniles. Aquí el asunto comenzó a ganar notoriedad en ciudades alemanas como Bad Friedrichshall. En dicha localidad, la entrenadora canina profesional Barbara Gerlinger alentó estas rutinas simbólicas de adiestramiento sin la presencia de un perro real.

Quienes practican el entrenamiento de perros imaginarios se lo toman muy en serio: siguen rutinas preestablecidas que imitan el entrenamiento canino convencional.

Al final, esto no es un desvarío colectivo. Así como el therian, en sus excentricidades transespecie, sabe que no es un gato o un zorro, los practicantes del Hobby Dogging tampoco alucinan pensando que están paseando a una mascota real. Es para ellos una disciplina recreativa seria que tiene sus beneficios físicos y emocionales.

Los principales argumentos que exponen son:

Ejercicio físico y coordinación mental.

Reducción de estrés o duelo por la pérdida de mascotas.

Práctica simbólica de técnicas de adiestramiento.

Actividad social alternativa sin la responsabilidad de un animal real.

En opinión de los especialistas, cuyos criterios se alinean con los ideales y justificaciones de la mentalidad posmoderna, no hay nada que indique que el Hobby Dogging sea un desvarío colectivo.

Hobby Dogging

Más bien, lo clasifican como un ejercicio performativo dentro de la categoría de hobby o pasatiempo simbólico, equiparable al hobby horsing (que consiste en simular montar un caballo valiéndose de una figura de madera, tal y como lo hacían los niños de la generación X y sus padres baby boomers).

El Hobby Dogging no ha dado indicios de generalizarse o volverse una tendencia global. Es el algoritmo en este mundo digital el que se ha encargado de darle proyección y relevancia más allá de Alemania.

En nuestra cultura de los memes y del sarcasmo digital, esta práctica se ha prestado a todo tipo de críticas que la califican de pueril o infantil; pero en estos tiempos en los que manda el apotegma «vive y deja vivir», esta y otras excentricidades seguirán siendo, efímeramente, la tendencia y la moda de internet, por estrafalarias que puedan parecer.