La historia de la humanidad a ojos de Walter M. Miller Jr. es un triste recorrido en círculo, pero sin que la espiral de la que hablaba Vico signifique un impulso civilizatorio continuo. Lo que se mantendrá constante serán ciclos de olvido y otros de recordar los logros perdidos en algún rincón de la memoria colectiva.

Esa es la hipótesis de Cántico por Leibowitz, la obra que puso a Miller Jr. en el mapa de la ciencia ficción.

El hombre, cautivado de sí mismo al dominar el fuego, al huir de la oscuridad nocturna, fue capaz de recrear la luminosidad en bombillas, llevando su ingenio un paso más allá de lo que la propia naturaleza podía generar por sí sola… Pero, ¿y si el propio hombre tuviera temporadas enteras en las que prefiriese olvidar sus logros científicos y tecnológicos, sumergirse nuevamente en la barbarie como una opción de vida?

La novela sigue a una orden religiosa, enclaustrada en una abadía, encargada de preservar el conocimiento humano, protegerlo contra la desaparición en las eras —extensas y frecuentes— de desprecio o depredación contra la sabiduría. Los simples, un calificativo nacido del desprecio por quienes, convertidos en una masa enfurecida, ven en su propia ignorancia una virtud, acecharán repetidamente al conocimiento y a quienes lo portan. Y triunfarán los simples repetidamente, sea por el poder del número o porque se convierten en mandatarios, en reyes analfabetos, en cualquier caso, dando caza a los portadores del saber, sacrificándolos uno a uno o bien en masa, usando métodos masivos de destrucción.

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Son tres eras las que retrata Miller Jr. en su novela, pero se hace evidente que el pasado incluyó otras eras del triunfo de los simples y, por tanto, la necesidad de que la orden de monjes se prolongue hacia el futuro.

El avance tecnológico, incluyendo la era de dominio de los viajes espaciales, será siempre una triste ilusión de disparo hacia adelante. Los simples, agazapados, numerosos, siempre encontrarán la forma de echarlo todo a perder.

Vale la pena recordar aquello que Carl Sagan preguntaba en algún capítulo de la serie Cosmos: ¿qué hubiera pasado si el impulso del método científico jónico se hubiera mantenido continuo en lugar de ceder su lugar a impulsos menos racionales? ¿Tendríamos en este momento naves interplanetarias con inscripciones griegas colonizando Marte o la luna de un gigantesco planeta gaseoso? ¿Nos habríamos ahorrado la Edad Media?

La respuesta de Miller Jr. a Sagan sería, indudablemente, que el enfoque racional jónico hubiera desaparecido relativamente poco después; que si los persas no hubieran llevado, con sus ejércitos, a la destrucción de la observación de la naturaleza y que no se hubiera dado el auge de Atenas con su visión más pragmática y más política, seguramente los simples hubieran encontrado otra forma de encallar a la humanidad, de parar la acumulación continua de saberes y obligar a que, muchos, muchos años después, algunos monjes rescataran lo más que se pudiera, a crear un rompecabezas con piezas faltantes para que los nuevos sabios redescubrieran lo que ya se había abierto antes a la mente humana.

Miller Jr. es un pesimista, antípoda de la fe de Sagan en la humanidad, pero encuentra en ese grupo de monjes una salida de última hora para que la humanidad no sólo persista a través del tiempo y perviva la que es su característica más significativa. Los simples retrasarán inexorablemente siempre su marcha, pero en realidad nunca podrán detenerla.

Cántico por Leibowitz (1959) — Walter M. Miller Jr.

Texto: AG Tenorio para Crónica