Con el propósito de acercar los libros a más personas y fortalecer el acceso a la cultura, la Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, presentó GDLee, una plataforma digital que reúne contenidos literarios y busca dar mayor visibilidad al talento creativo y editorial de la ciudad.

La Alcaldesa señaló que esta herramienta forma parte de una política cultural que apuesta por la accesibilidad y la descentralización, al permitir que la literatura llegue a más personas mediante recursos digitales.

Vero Delgadillo presenta GDLee

“Esta plataforma (...) nos permite seguir democratizando la cultura, descentralizarla, hacerla accesible, que pueda llegar a través de un clic”, afirmó.

Delgadillo destacó que, durante los primeros dos años de su administración, se han realizado más de 800 activaciones relacionadas con los libros, con la participación de alrededor de 20 mil personas, además de 46 talleres literarios y 17 seminarios y ferias.

Asimismo, expresó su convicción sobre el papel de la lectura en la formación de una sociedad crítica y libre. “Soy una mujer defensora de los libros, de las palabras y del pensamiento libre y crítico, porque creo que los libros son esas herramientas que nos permiten tocar otras dimensiones de nuestro ser y enriquecerlo”, expresó.

Por su parte, Enrique Ibarra, presidente de El Colegio de Jalisco, reconoció la iniciativa y consideró que Guadalajara es pionera entre los gobiernos municipales del país al impulsar una plataforma de esta naturaleza.

Carlos González, director de Cultura de Guadalajara, explicó que GDLee es resultado de dos años de trabajo para fortalecer la cadena del libro, desde el fomento a la lectura y las bibliotecas hasta el reconocimiento de nuevas creadoras y creadores. Aclaró que no busca privilegiar el formato electrónico sobre el impreso, sino ofrecer un espacio para consultar y descubrir el potencial literario de la ciudad.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Guadalajara busca fortalecer las comunidades lectoras y ampliar las oportunidades de acceso a la literatura, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

Vero Delgadillo presenta GDLee

PARA SABER

GDLee Digital está conformada por:

• Más de 300 libros digitales disponibles.

• 278 libros integrados al repositorio digital.

• 35 libros digitales editados en los últimos dos años.

•⁠ 5 colecciones digitales.

• La plataforma tiene colaboración con Wikipedia y Wikimedia para el intercambio de información.

WEB

https://gdlee.guadalajara.gob.mx/