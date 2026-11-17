Emanuele Bettini

El siglo XX llegó a su fin con la esperanza de construir un futuro mejor, centrado en la paz y la fraternidad entre los pueblos. Sin embargo, no fue así. En 2001, el mundo se vio inmerso en un conflicto abierto entre superpotencias. El choque de culturas se manifestó con toda su violencia, incendiando el Mediterráneo y Oriente Medio. Latinoamérica también se vio envuelta en la guerra contra el narcotráfico, que cobró numerosas víctimas entre civiles, intelectuales y figuras culturales que buscaban la verdad.

Durante esos años, la revista literaria internacional “Si scrive”, publicada por la Provincia de Cremona, impulsó un valiente intercambio cultural entre escritores mexicanos del estado de Jalisco y la Sociedad Dante Alighieri de Guadalajara, que se encargó de traducir a 37 autores al italiano. En esa ocasión, se firmó un convenio de coedición entre la Secretaría de Cultura de Jalisco e instituciones italianas, incluyendo la Secretaría de Relaciones Exteriores. La investigación de los autores estuvo a cargo de la escritora Martha Cerda. La publicación contó con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Italiana, la Embajada de México en Roma, el Comité de Escritoras de PEN Internacional, el Centro PEN de Guadalajara, el Club PEN Italiano, SOGEM de Guadalajara y la Sociedad Dante Alighieri.

Durante la presentación de la revista, su director afirmó que «corresponde a los escritores y traductores transmitir a las futuras generaciones el legado de la paz mediante un conocimiento cada vez más profundo de las lenguas, las tradiciones y la cultura, principio fundamental de nuestra propia supervivencia».

El embajador Francesco Aloisi de Larderel, director general de Promoción y Cooperación Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, escribió en su nota de presentación: «Una iniciativa de este tipo, que convierte al italiano en un vehículo para comprender la realidad cultural de un país tan rico en actividad artística como México, merece una gran acogida. Forma parte de las iniciativas emprendidas por Italia para fortalecer las relaciones bilaterales».

La colaboración de la escritora Martha Cerda fue crucial para la realización de esta obra. Ahora, tras un tiempo, la reedición de lo realizado en años anteriores confirma la continuidad de las relaciones entre México e Italia. A pesar de los cambios de gobierno, la nueva geopolítica, con su horizonte lleno de incertidumbres, y la fortaleza para seguir adelante por el camino de una cultura de paz y fraternidad entre los pueblos, demuestran la voluntad de vivir de los pueblos mexicano e italiano. Las raíces comunes de nuestra historia han contribuido a construir un puente ideal que une culturas milenarias. El encuentro para el diálogo y la discusión es un proyecto diplomático que busca fortalecer las relaciones entre nuestros países. La Federación Nacional de Diplomáticos y Cónsules Extranjeros en Italia apoya este compromiso promoviendo la diplomacia cultural. Que esta publicación sirva como catalizador para la renovación de contactos y como una promesa concreta para desarrollar futuros programas conjuntos.

Caballero de la Gran Cruz Emanuele Bettini

Secretario General del PEN Club Italiano

Presidente de la F.N.Co. Distrito Lombardía

VERSIÓN EN ITALIANO:

La cultura come messaggio di pace in un mondo in guerra

La fine del XX secolo si chiudeva nella speranza di poter progettare un futuro migliore guardando verso la pace e la fratellanza tra i popoli. Non fu così. L’anno 2001 il mondo fu proiettato in uno scenario di scontro aperto tra super potenze. Il confronto bellico tra culture diverse si manifestò in tutta la sua violenza incendiando il Mediterraneo e il Medio Oriente. Anche l’America Latina fu coinvolta nella lotta al narcotraffico, che vide numerose vittime tra civili, intellettuali e personalità del mondo culturale in cerca di verità.

In quegli anni la rivista di letteratura internazionale “Si scrive”, pubblicata dalla Provincia di Cremona, si aprì ad una coraggiosa operazione di confronto culturale tra scrittori messicani dello Stato di Jalisco e la Società Dante Alighieri di Guadalajara, che si adoperò per la traduzione in lingua italiana di ben 37 autori. In quella occasione venne stipulato un accordo di coedizione tra la Secretaría de Cultura Jalisco e le Istituzioni italiane tra cui va ricordato il Ministero degli Affari Esteri. La ricerca degli autori fu curata dalla scrittrice Martha Cerda. Alla realizzazione della pubblicazione contribuirono il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, l’Ambasciata del Messico a Roma, il Women Writers Committee del P.E.N. International, il Centro P.E.N. di Gudalajara, il P.E.N. Club italiano, la SOGEM di Guadalajara e la Società Dante Alighieri.

Alla presentazione della rivista il Direttore della pubblicazione affermò che “spetta agli scrittori e ai traduttori consegnare alle generazioni future il testimone della Pace attraverso una sempre più profonda conoscenza delle lingue, delle tradizioni e della Cultura, che è il principio sul quale si fonda la nostra stessa sopravvivenza”.

L’Ambasciatore Francesco Aloisi de Larderel, Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri italiano, scrisse nella sua nota di presentazione: “Un’operazione siffatta, che vede la lingua italiana farsi veicolo di conoscenza della realtà culturale di un Paese così ricco di fermenti artistici come il Messico, non può che essere accolta con estremo fervore. Essa si inserisce nell’alveo degli interventi condotti dall’Italia volti a rendere più strette l relazioni tra i due Paesi”.

La collaborazione della scrittrice Martha Cerda è stata determinante per la realizzazione dell’opera. Ora, a distanza di tempo, il riproporre quanto è stato fatto negli anni passati è la conferma della continuità dei rapporti tra Messico e Italia. Nonostante i cambiamenti di governo, la nuova geopolitica con l’orizzonte denso di nubi temporalesche e la forza di proseguire sulla strada della cultura di pace e fratellanza tra le genti, indica la voglia di vivere del Popolo Messicano e Italiano. Le radici comuni della nostra storia hanno contribuito a costruire un ponte ideale che unisce culture millenarie. Il ritrovarsi insieme ad un tavolo di confronto e di dialogo è un progetto diplomatico, che tende a rafforzare i rapporti tra i nostri Paesi. La Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia aderisce a questo impegno dando impulso alla diplomazia culturale. Questa pubblicazione possa essere la ripresa di contatti per una promessa concreta rivolta allo sviluppo di futuri programmi condivisi.

Cav. di Gran Croce Emanuele Bettini

Segretario Generale del PEN Club italiano

Presidente Distretto Fe.N.Co. Lombardia