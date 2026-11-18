Pocas cosas se aprecian tanto en el universo cinematográfico como las historias que se salen del canon y de las fórmulas comerciales para adentrarse en terrenos donde la irreverencia y la desfachatez son el sello distintivo.

Queens of the Dead: Dragas Vs. los Muertos Vivientes

En esta vertiente se encuentra “Queens of the Dead: Dragas vs. los muertos vivientes” (2025), cinta dirigida por Tina Romero que narra la hilarante historia de una fiesta en Brooklyn que, de pronto, se ve interrumpida por la aparición de una especie de zombis sedientos de sangre. Ante la amenaza, un grupo de drag queens, jóvenes amantes de las fiestas electrónicas y personajes de la vida nocturna deberán unir fuerzas para sobrevivir y combatir a los muertos vivientes.

Y sí, para quienes repararon en el apellido de la directora y conocen el legado del cineasta George A. Romero, creador de “La noche de los muertos vivientes” (1968), Tina es precisamente su hija. Con esta producción, en la que se entretejen gore, glitter, glamour, humor negro y comedia ácida, ha conseguido llevar una propuesta poco convencional a distintos escenarios internacionales.

La película obtuvo el premio Audience Award - Narrative First Place en el Festival de Tribeca 2025 y ahora llega a Guadalajara de la mano de Tulip Pictures, casa productora y distribuidora con presencia en Los Ángeles y Ciudad de México, cuya apuesta es acercar al público historias con identidad, impacto y alcance internacional.

La cinta tuvo una función especial desde el 17 de noviembre, en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. Y se proyectará el 19 de noviembre, a las 18:10 horas; el 20, a las 20:10 horas; el 22, a las 14:45 horas; el 24, a las 16:10 horas, y el 25, a las 20:30 horas. Además, el martes 25 de noviembre habrá otra función a las 15:00 horas en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara.

Para conocer más sobre esta propuesta, su distribución y otros proyectos que buscan abrir espacios para el cine independiente, conversamos con Javier Martínez Ramírez, coordinador de Marketing y Comunicación de Tulip Pictures.

Queens of the Dead: Dragas Vs. los Muertos Vivientes

Una noche de zombis, humor y comunidad

—Bajo tus propias palabras, ¿cuáles son los atractivos visuales y narrativos de esta cinta dirigida por Tina Romero?

—Es una comedia de terror que nos lleva a una noche en Brooklyn en la que, de pronto, comienza un apocalipsis zombi. Un grupo de drag queens, artistas y personajes de la escena nocturna tienen que organizarse para sobrevivir.

Lo interesante de la película es que, mientras vemos toda esta locura de zombis, humor y situaciones bastante extravagantes, también encontramos una historia sobre comunidad, solidaridad y familia elegida, porque tienes que sobrevivir con las personas que te tocan en ese momento.

Es una gran reflexión social que hace Tina Romero. Su principal diferencia está en la perspectiva desde la que cuenta la historia, porque en esta producción entramos en un universo de cultura drag y vida nocturna queer, lo cual modifica por completo la estética, los personajes y la manera en que cada uno se enfrenta al peligro.

Queens of the Dead: Dragas Vs. los Muertos Vivientes

Cine que rompe paradigmas

—¿Cuál es la esencia y vocación de Tulip Pictures?

Nos toca ser padre y madre a la vez. En este momento estoy bajo la coordinación de la distribuidora Tulip Pictures, que lleva alrededor de diez años, más o menos. Tratamos siempre de distribuir películas que vayan más allá de lo comercial; nos gusta mucho el cine que rompe paradigmas.

Cuando vamos a los festivales internacionales, revisamos qué cintas pueden gustarles a nuestros espectadores, porque sabemos que otro porcentaje de películas las comprarán otras distribuidoras. En ese sentido, no competimos tanto, porque buscamos otro tipo de contenido.

El caso de “Queens of the Dead” no es la excepción, pues es una película bastante atípica en términos narrativos. El 3 de diciembre también tendremos otro estreno procedente de Polonia, llamado “Diplo en el reino de los dibujos perdidos”. Tiene un corte parecido al de las películas de Pixar, con partes de live action, pero también plantea una reflexión muy fuerte sobre lo que estamos haciendo actualmente como sociedad. Es una animación, por así decirlo, bastante adulta.

—¿Qué tan emocionante, pasional o frustrante es asistir a un festival, revisar la selección oficial de películas y animarte a conseguir un título para traerlo a México?

—Es una mezcla de todo lo que dices. De entrada, puedo decirte que es mucha responsabilidad. Al final del día, no solo se trata de hacer una compra millonaria, sino de conseguir algún contenido cinematográfico que la gente en México tendrá la oportunidad de ver o no.

Hay muchos títulos que llegan a nosotros, pero, por una u otra razón, no tenemos la posibilidad de acercarnos a ellos. Es una sensación de tristeza saber que hay películas que no verán la luz en nuestro país, a menos que estén en festivales grandes.

La labor de una distribuidora es muy importante en todos los sentidos, porque perfilamos lo que se va a proyectar durante el año. Eso lo hacemos con mucho gusto y el mayor ánimo posible. Por eso, cada vez que vayan a ver una película de una distribuidora independiente como nosotros, sepan que detrás hay todo un trabajo, una labor constante.

Queens of the Dead: Dragas Vs. los Muertos Vivientes

Nómada: llevar el cine más allá de las grandes ciudades

—¿Podrías hablarnos un poco de Nómada Film Festival, ese circuito independiente también impulsado por Tulip Pictures, que busca descentralizar el cine y demostrar que no son las regiones o ciudades, sino las personas, quienes buscan y consumen nuevos títulos?

—Nómada es una catapulta que impulsamos por medio de Tulip Pictures para profesionalizar el cine. Queremos llevar a gente de la industria para que nos hable de cómo funciona el quehacer cinematográfico en estados de México donde, a veces, no llega este tipo de información.

Nuestra idea es no tener una fecha concreta en el año, sino seguir un camino nómada. Nuestra primera parada será Morelos, después Oaxaca y Tijuana, además de los estados que se vayan sumando.

Estamos por lanzar unas charlas con la participación del estado de Morelos, en las que hablaremos justamente sobre locaciones, las posibilidades que existen para conseguir permisos y los incentivos para que la gente pueda hacer cine.

La intención es que no todo esté centralizado y que, por ejemplo, se pueda conseguir un crew en cualquier ciudad, para dejar de pensar que todo ocurre en Ciudad de México. Pero anunciaremos todos los detalles durante el cierre de la convocatoria de cortometrajes de Nómada, a través de nuestras redes sociales.

—Aparte de cintas como “La vida es”, de Lorena Villarreal, recomiéndanos otras tres producciones de esa curaduría que ya tienen dentro del proyecto Nómada.

—Bueno, además de “La vida es”, de Lorena Villarreal, quien es la CEO de Tulip Pictures y participará en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, otra película que les recomiendo es “Papaya”, de Priscilla Kellen, una producción animada brasileña que acaba de tener su recorrido por el Festival de Berlín.

También está “Una historia falsa”, de Miguel Lozano, sobre un caso muy sonado de cómo las redes sociales inciden en nosotros y que tiene algunos guiños a “Canoa” (1976), de Felipe Cazals.

Pero tendremos muchísimos títulos internacionales y nacionales, bastante recientes, que la verdad vale la pena aprovechar, ya que estarán disponibles de manera gratuita en Nómada.