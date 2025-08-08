Inauguran Costco San Isidro en Zapopan con inversión superior a 100 mdd

Con una inversión superior a los 100 millones de dólares, fue inaugurada la tienda Costco San Isidro, la cuarta sucursal de la cadena en la entidad, que se suma a las tres ya existentes en el Área Metropolitana de Guadalajara y a la ubicada en Puerto Vallarta.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, visita tienda Costco San Isidro en su primer día de operaciones (Cortesía)

El evento contó con la presencia del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien destacó que esta nueva apertura representa un impulso significativo para la economía local, con un impacto positivo a corto y mediano plazo. La tienda generará 350 empleos directos y más de mil 500 indirectos, además de fortalecer la oferta comercial y de servicios en la región.

El Alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, subrayó que el municipio se consolida como un excelente destino para invertir, gracias a su dinamismo económico y capacidad para generar oportunidades de desarrollo para sus habitantes.

Durante la ceremonia, Mauricio Tayero González, Director de Finanzas de Costco México, y Patricia Aquiles Arteaga, Legal & Real Estate de Costco México, recibieron a las autoridades y realizaron un recorrido por las instalaciones, que incluyen un estacionamiento con capacidad para 700 vehículos y una gasolinera con 30 líneas de abastecimiento.