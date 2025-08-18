Alerta Secretaría de Transporte sobre falsa app para pago de pasaje

Ante la circulación falsa en redes sociales sobre una supuesta nueva app para el pago de pasaje en el sistema de transporte colectivo de Jalisco, las autoridades piden precaución para no caer en engaños.
La Secretaría de Transporte del estado recuerda que las únicas aplicaciones autorizadas y que realmente son un vínculo para el pago de traslados en unidades urbanas son Mi Saldo y Hoozie.
🚫 #Cuidado— Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) August 17, 2025
Circula en redes sociales información falsa sobre una supuesta nueva aplicación para el pago del pasaje.
Las únicas autorizadas son Mi Saldo y Hoozie (esta última solo en #MiMacroPeriférico y #RutaLópezMateos). Los invitamos a no caer en publicidad engañosa. pic.twitter.com/2YsA4GnIP7
Al parecer este tipo de engaños es recurrente pues el 11 de agosto de este año, el Sistema de Transporte Urbano también lanzó una alerta pero sobre otro tipo de engaño que ofrecía una tarjeta con viajes ilimitados por 37 pesos.
🚫El mensaje que circula en redes sociales es FALSO y no proviene de canales oficiales de SITEUR.— Siteur Jalisco (@SITEURJAL) August 11, 2025
❌No existe ninguna promoción vigente que ofrezca transporte gratuito, ni tarjetas con viajes ilimitados por $37 pesos.
🔒 Consulta solo nuestras cuentas oficiales y sitio web. pic.twitter.com/k6WCwtBsd1