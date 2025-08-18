Alerta Secretaría de Transporte sobre falsa app para pago de pasaje

Alertan sobre engaños en aplicaciones para pago de transporte

Ante la circulación falsa en redes sociales sobre una supuesta nueva app para el pago de pasaje en el sistema de transporte colectivo de Jalisco, las autoridades piden precaución para no caer en engaños.

La Secretaría de Transporte del estado recuerda que las únicas aplicaciones autorizadas y que realmente son un vínculo para el pago de traslados en unidades urbanas son Mi Saldo y Hoozie.

🚫 #Cuidado



Circula en redes sociales información falsa sobre una supuesta nueva aplicación para el pago del pasaje.



Las únicas autorizadas son Mi Saldo y Hoozie (esta última solo en #MiMacroPeriférico y #RutaLópezMateos). Los invitamos a no caer en publicidad engañosa. pic.twitter.com/2YsA4GnIP7 — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) August 17, 2025

Al parecer este tipo de engaños es recurrente pues el 11 de agosto de este año, el Sistema de Transporte Urbano también lanzó una alerta pero sobre otro tipo de engaño que ofrecía una tarjeta con viajes ilimitados por 37 pesos.