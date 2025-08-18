Guadalajara

Recuerda la dependencia estatal que las únicas aplicaciones válidas son Mi Saldo y Hoozie

Alerta Secretaría de Transporte sobre falsa app para pago de pasaje

Alertan sobre engaños en aplicaciones para pago de transporte

Ante la circulación falsa en redes sociales sobre una supuesta nueva app para el pago de pasaje en el sistema de transporte colectivo de Jalisco, las autoridades piden precaución para no caer en engaños.

La Secretaría de Transporte del estado recuerda que las únicas aplicaciones autorizadas y que realmente son un vínculo para el pago de traslados en unidades urbanas son Mi Saldo y Hoozie.

Al parecer este tipo de engaños es recurrente pues el 11 de agosto de este año, el Sistema de Transporte Urbano también lanzó una alerta pero sobre otro tipo de engaño que ofrecía una tarjeta con viajes ilimitados por 37 pesos.

