Convocan a adultos mayores de Jalisco a registrarse para la pensión del Bienestar

La delegada de los programas del Bienestar en Jalisco, Katia Meave Ferniza, informó que del 18 al 30 de agosto se realiza el registro para acceder a la Pensión del Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a quienes tienen 65 años cumplidos o más.

La funcionaria detalló que los trámites se atienden de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde en los Módulos de Bienestar distribuidos en todo el estado, con un calendario organizado según la letra inicial del primer apellido.

Los requisitos que deben presentar los interesados son: identificación oficial vigente, CURP en impresión reciente, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y números de contacto. En caso de que la persona designe un auxiliar para realizar el trámite, éste deberá entregar la misma documentación.

Además, Meave Ferniza recordó que hasta el 30 de agosto continúa el registro para la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a jaliscienses de entre 60 y 64 años. Subrayó que en el estado ya son más de 100 mil las mujeres inscritas a este programa, impulsado como reconocimiento a su aporte en los hogares y la sociedad.

Por otro lado, señaló que avanza la estrategia “Salud Casa por Casa”, con la que personal médico ya ha realizado más de 155 mil consultas a domicilio de un total de 530 mil personas censadas. Invitó a quienes no pudieron responder al censo a comunicarse al número 33 36 79 36 30 para solicitar su incorporación.