USAR Jalisco, ejemplo de preparación y vocación de servicio en emergencias

Tras diez días de intensas labores en condiciones extremas, el equipo USAR Jalisco concluyó su participación en las operaciones de búsqueda y rescate en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, y regresó a casa luego de formar parte de una intervención que puso a prueba su preparación, disciplina y vocación de servicio.

Grupo USAR Jalisco (Luis Fernando Toris Perez)

Durante la misión, el personal especializado enfrentó un escenario complejo marcado por inundaciones, inestabilidad estructural y presencia de gases, lo que obligó a implementar maniobras técnicas de alto nivel para garantizar la seguridad de los rescatistas y avanzar en la localización de los trabajadores atrapados.

Grupo USAR Jalisco (Luis Fernando Toris Perez)

Gracias al esfuerzo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y las distintas instituciones participantes, incluidos los elementos del equipo USAR Jalisco, fue posible lograr el rescate con vida de un trabajador, así como la recuperación de los restos de otro más, brindando respuestas a las familias afectadas.

El Gobierno de Jalisco reconoció la labor del personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, así como de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Guadalajara y El Grullo, quienes representaron al estado en esta misión de alto impacto nacional y demostraron la capacidad operativa de los cuerpos de emergencia de la entidad.

Grupo USAR Jalisco (Luis Fernando Toris Perez)

La Coordinación Nacional de Protección Civil también destacó el desempeño del equipo USAR Jalisco, subrayando su capacidad técnica, disciplina operativa y compromiso, cualidades que han convertido a este grupo especializado en un referente de respuesta ante desastres y emergencias tanto en Jalisco como en distintas regiones de México.

Grupo USAR Jalisco (LUIS FERNANDO TORIIS PEREZ)

PARA SABER

Las acciones destacadas del Grupo USAR Jalisco durante la misión en la mina Santa Fe fueron las siguientes:

- 20 reuniones de coordinación entre los tres niveles de gobierno.

- Asesoría técnica permanente para la toma de decisiones en sitio.

- Monitoreo constante con detectores de gases en cada ingreso.

- Instalación de refugios, campamentos, puntos de hidratación y unidad médica.

- Participación del Equipo USAR Jalisco en monitoreo interno de la mina y evaluación de riesgos.

- Reforzamiento de medidas de seguridad y control operativo.

- 14 reuniones de planeación estratégica entre equipos técnicos.

- 28 atenciones médicas al personal operativo.

- Seis ingresos de búsqueda técnica con equipo especializado (searchcam y binomios caninos).

- Activación de célula de intervención con apoyo de buzos especializados.

- Rescate con vida de trabajador localizado en condiciones de alta complejidad.

- Localización y recuperación de una persona sin vida en zona de inundación.