Nueva masacre en Jalisco: matan a cinco de una familia en El Arenal

La masacre ocurrió en el municipio de El Arenal

Otra masacre en contra de integrantes de una misma familia se suscitó la medianoche de este jueves en el Fraccionamiento La Cima, del municipio de El Arenal.

De las víctimas se sabe de manera extraoficial que son padre, madre, hijo e hija y un joven, novio de esta última.

El multihomicidio se registró en una vivienda cercana a la confluencia de la Avenida Grecia y la Calle Europa. Afuera del domicilio quedaron los cadáveres de una muchacha y del que sería su novio. A la entrada de la casa yacía el cuerpo de un hombre identificado como el jefe de familia, mientras que adentro estaba el de quien sería su esposa.

Se dice que el otro joven integrante de la familia quiso huir por la parte trasera para alcanzar la azotea, pero antes fue alcanzado y acribillado por los autores de la masacre.

Las víctimas presentan heridas de arma de fuego que al parecer les hicieron con un fusil o escopeta,

TE PUEDE INTERESAR: Identifican el cadáver de activista desaparecida en abril

El Fraccionamiento La Cima, en El Arenal, es el mismo en donde el pasado 13 de abril fue privada de la libertad cuando se hallaba en su casa Karina Ruiz Ocampo, quien 20 días después fue hallada muerta en Amatitán.

La mujer había participado en manifestaciones pidiendo que se regularizara el abasto de agua en dicho fraccionamiento.

El pasado 9 de julio fueron encontrados en San Cristóbal de la Barranca los cuerpos sin vida de cuatro miembros de una familia vecina de La Magdalena, municipio de Zapopan.

El crimen, según lo que ha logrado establecer la Fiscalía de Jalisco, se debió a que el padre de familia era prestamista y un hermano suyo así como dos policías de Zapopan, urdieron un plan para robarlo y terminaron matándolo al igual que a tres familiares de él.

TE PUEDE INTERESAR: Van 2 policías de Zapopan detenidos por masacre de familia encontrada en San Cristóbal de la Barranca

Un niño de 9 años sobrevivió. A la fecha, la Fiscalía ha detenido a cuatro presuntos responsables de esa masacre, entre ellos el hermano del prestamista y dos agentes de la ex villa maicera.