Tlaquepaque reconoce a sus bomberos

La alcaldesa De San Pedro Tlaquepaque estuvo con los bomberos

Con motivo de la celebración del Día del Bombero, el 22 de agosto, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, reconoció la labor del cuerpo de Protección Civil y Bomberos, a quienes describió como “una de las labores más admirables para las personas”.

Acompañada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Marco Antonio Castañeda Águila, y el director de la corporación, Luis Enrique Mederos Flores, la alcaldesa entregó equipamiento que incluye tres máquinas contra incendios, nueve motosierras, tres generadores de energía y uniformes completos para todo el personal.

“Ser bombera y bombero no solo es llegar en el momento justo, sino también trabajar en la prevención, arriesgando la vida de manera permanente para ofrecer este servicio con tanto profesionalismo y dedicación”, expresa Pérez Segura.

La alcaldesa subraya que su administración mantendrá coordinación con la corporación:

“Para cumplir con el mandato que me dio la gente, para hacer equipo, porque ustedes nos hacen fuertes, hacen la labor y son los que salen a la calle a ayudar, y a arriesgar sus vidas. Son los protagonistas de esta gran historia”, añade.

Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos, Luis Enrique Mederos, llamó al personal a seguir con su vocación de servicio.

“Recordemos que somos el ejército que vamos contra las contingencias, recordemos que somos activos y preventivos, pero también quiero decirles que gracias a ustedes podemos atacar esos siniestros”, indica Mederos.

Durante la ceremonia también se reconoció la participación en servicios relevantes de los oficiales Juan Antonio Ávalos Salazar, Cristian Iván Esqueda Dueñas, Jaime Omar Calderón Reynoso, Isaías Mayagoitia Ortiz y Jessica Guadalupe Ramos Hernández.

El evento concluyó con un homenaje póstumo a los elementos caídos de la corporación.