Hombre molesto por no recibir pensión habría sido quien reportó bomba en Palacio Federal

Palacio Federal en Guadalajara. Google maps

Molesto porque no ha recibido su pensión, un hombre habría llamado para reportar que había una bomba en el Palacio Federal situado en la Colonia Centro Barranquitas de Guadalajara; el reporte resultó ser una falsa alerta pero provocó el desalojo de esa sede del Gobierno de la República.

La amenaza ocurrió este jueves y además del desalojo de empleados y usuarios intervinieron corporaciones de emergencia y el escuadrón especializado en detección de explosivos de la Secretaría de Seguridad Jalisco, con binomios caninos.

Binomios caninos rastrearon el supuesto explosivo en el interior del edificio

Se sabe que el reporte hablaba de un automóvil que contenía explosivos estacionado a espaldas del inmueble federal, aunque también se recibió la amenaza de que la bomba estaba dentro del edificio.

A final de cuentas todo quedó en una falsa alarma y la sede del Gobierno de México volvió a sus funciones habituales.

El reporte indicaba que un auto contenía explosivos

Fuentes policiacas confirmaron de manera extraoficial que se rastrea el reporte telefónico de un ciudadano que enojado buscó vengarse de esa manera por no haber obtenido una pensión del Bienestar.