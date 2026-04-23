Tlaquepaque prefiere gastar $38 millones en Fan Fest del Mundial, en lugar de mejorar calles

Los representantes del PVEM presentarán denuncias ante la Contraloría Municipal.

El gobierno municipal de Tlaquepaque decidió gastar 38.5 millones de pesos en actividades recreativas alusivas al Mundial de Futbol, en lugar de mejorar la seguridad o las calles, señalaron el legislador y el regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alberto Alfaro y Eduardo Ramírez, respectivamente.

Lo peor es que la licitación de esos gastos, se hizo en el periodo vacacional y con presuntas irregularidades, al haberse hecho la adjudicación en menos de diez días, señaló el diputado Alfaro García.

El legislador anunció que presentará una denuncia ante la Contraloría Municipal y pedirá que se frenen esos pagos.

“Casi un millón de pesos al día (se gastarán) en pintacaritas, futbolitos y pantallas. ¿Saben que podríamos hacer con ese dinero?, podríamos comprar 40 patrullas nuevas o pavimentar siete kilómetros de calles con concreto hidráulico, pero este gobierno de Tlaquepaque prefiere ‘pintarle la cara a la gente’ para que no vea que no tienen agua, que no tienen drenaje y que la seguridad se les escapa de las manos”, apuntó.

La denuncia pública la hizo el legislador, con el respaldo del regidor del PVEM en Tlaquepaque, Eduardo Ramírez, quien añadió otro caso, la compra de luminarias, por un monto de 45 millones de pesos, lo que suma un total de 83 millones de pesos, junto con el gasto del Fan Fest del Mundial. Esta licitación de luminarias también se hizo en el tiempo de vacaciones.

“Nuestros reglamentos son muy claros, la publicación de la licitación debió estar disponible, con un mínimo de diez días, de los cuales solo se utilizaron nueve. Aunado a esto, la convocatoria tomó dos días inhábiles. ¿Cómo puede un empresario participar?, pero casualmente llega un licitante nacional a registrarse y logró ese registro. ¿Díganme ustedes que parece eso?”, enfatizó.

El edil de Tlaquepaque afirmó que no existe información clara sobre los contratos, particularmente en el caso de las luminarias, donde no se precisan costos unitarios, modelos, ni garantías.

Advirtió que las decisiones se tomaron en un contexto de “opacidad administrativa” y dijo que dará seguimiento puntual a las denuncias por posibles irregularidades.